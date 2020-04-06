新冠肺炎（COVID-19）成為全球流行疾病，各大精品紛紛受影響下轉而投入生產口罩行列，而義大利除了流行精品投入製造醫療口罩外，連藍寶堅尼超跑也投入生產醫用外科口罩和醫用防護面罩的行列。

因應新型冠狀病毒肺炎，Lamborghini 將位於義大利聖亞加塔·波隆尼總部的超級跑車生產部門進行部分改造，以投入生產醫用外科口罩和醫用防護面罩，所生產的口罩將全數捐獻給波隆那當地醫院 ( Sant’Orsola-Malpighi Hospital )，竭力協助政府抵禦新型冠狀病毒肺炎疫情。

Lamborghini 運用超跑產線，生產醫用外科口罩及醫用防護面罩；以行動抵禦新型冠狀病毒肺炎。(圖/品牌提供)

負責製造口罩的部門是藍寶堅尼的客製化部門，這些員工是負責內裝設計和特殊客製化服務，在講求品質及識別度，除了是手工縫製外，在配色上也採用亮橘色來突顯時尚，即使是一次性的醫用口罩，也工藝上也追求超跑精神，這樣的手工方式可日產量1,000只口罩；複合材質產線和研發部門的3D列印技術則用於生產醫用防護面罩，日產量可達 200套。

負責製造口罩的部門是藍寶堅尼的客製化部門，這些員工是負責內裝設計和特殊客製化服務。(圖/品牌提供)

對於積極投入防疫物資生產行列，Automobili Lamborghini 總裁暨執行長 Stefano Domenicali 表示：「面對嚴峻的疫情，我們自覺必須為防疫工作做出切實的貢獻。Lamborghini與Sant’Orsola-Malpighi醫院長久以來緊密合作，為守護員工健康的計畫提供了專業諮詢，並開展了相關的研發專案。通過齊心協力的工作，全力為堅守防疫前線的人員提供支援，相信我們一定能夠戰勝疫情。」