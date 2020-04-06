De Beers頂級珠寶「Nature’s Wonders」將在四月中旬來台，形象廣告「自然奇蹟，非凡如你」（Nature’s Wonders, As Individual as You）即起登場，廣告邀請三位傑出女性擔任代言人，包括藝術家Conie Vallese、詩人兼演員Robert Montgomery和出身難民營的人權鬥士Aweng Chuol，她們歷經歲月的磨礪，綻放出耀眼的光芒，就如鑽石一般閃耀，更能襯托鑽石之美。

De Beers邀請傑出女性藝術家Conie Vallese代言廣告。（De Beers提供）

De Beers邀請出身難民營的人權鬥士兼模特兒Aweng Chuol代言形象廣告。（De Beers提供）

De Beers頂級珠寶「Nature’s Wonders」將在四月中旬來台，形象廣告以詩人兼演員Robert Montgomery擔任代言人，呼應主題。（De Beers提供）

今年De Beers頂級珠寶以「Nature’s Wonders」為主題，頌讚閃耀光芒、堅硬永恆的鑽石是大自然的奇蹟，今年全新登場的廣告也迎合「Nature’s Wonders」的主軸，改以三位傑出女性代言，在鏡頭前以最真實的面貌詮釋鑽石之美，比起模特兒還要真實感人。其中旅居倫敦的非裔模特兒Aweng Chuol出身自蘇丹南部的難民營，她目前就讀法律系，且是難民權益的捍衛者，曾在聯合國心理健康論壇發表演說，呼籲世人關注難民所面臨的傷害。

De Beers支持女權不遺餘力，2015年即支持「Women for Women International」公益團體，協助戰亂地區的婦女重回生活正軌。2017年與聯合國婦女署（UN Women）合作，幫助南非、波札那、納米比亞等鑽石生產國的女性發展事業，迄今已幫助700多位女性創業者。

四月中旬來台的De Beers「Nature’s Wonders」頂級珠寶展在台北101登場，現場將邀請藝術家李霽以花草植物等天然素材打造裝置藝術，烘托鑽石璀璨之美。

De Beers Drops of Light鑽石耳環，主鑽各約3.1克拉，約1065萬元。（De Beers提供）

De Beers DB Classic祖母綠形切割鑽石戒指，主鑽11.12克拉，約9380萬元。（De Beers提供）