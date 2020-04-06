De Beers頂級珠寶「Nature’s Wonders」將在四月中旬來台，形象廣告「自然奇蹟，非凡如你」（Nature’s Wonders, As Individual as You）即起登場，廣告邀請三位傑出女性擔任代言人，包括藝術家Conie Vallese、詩人兼演員Robert Montgomery和出身難民營的人權鬥士Aweng Chuol，她們歷經歲月的磨礪，綻放出耀眼的光芒，就如鑽石一般閃耀，更能襯托鑽石之美。

De Beers邀請傑出女性藝術家Conie Vallese代言廣告。（De Beers提供）
De Beers邀請傑出女性藝術家Conie Vallese代言廣告。（De Beers提供）

De Beers邀請出身難民營的人權鬥士兼模特兒Aweng Chuol代言形象廣告。（De Beers提供）
De Beers邀請出身難民營的人權鬥士兼模特兒Aweng Chuol代言形象廣告。（De Beers提供）

De Beers頂級珠寶「Nature’s Wonders」將在四月中旬來台，形象廣告以詩人兼演員Robert Montgomery擔任代言人，呼應主題。（De Beers提供）
De Beers頂級珠寶「Nature’s Wonders」將在四月中旬來台，形象廣告以詩人兼演員Robert Montgomery擔任代言人，呼應主題。（De Beers提供）

今年De Beers頂級珠寶以「Nature’s Wonders」為主題，頌讚閃耀光芒、堅硬永恆的鑽石是大自然的奇蹟，今年全新登場的廣告也迎合「Nature’s Wonders」的主軸，改以三位傑出女性代言，在鏡頭前以最真實的面貌詮釋鑽石之美，比起模特兒還要真實感人。其中旅居倫敦的非裔模特兒Aweng Chuol出身自蘇丹南部的難民營，她目前就讀法律系，且是難民權益的捍衛者，曾在聯合國心理健康論壇發表演說，呼籲世人關注難民所面臨的傷害。

De Beers支持女權不遺餘力，2015年即支持「Women for Women International」公益團體，協助戰亂地區的婦女重回生活正軌。2017年與聯合國婦女署（UN Women）合作，幫助南非、波札那、納米比亞等鑽石生產國的女性發展事業，迄今已幫助700多位女性創業者。

四月中旬來台的De Beers「Nature’s Wonders」頂級珠寶展在台北101登場，現場將邀請藝術家李霽以花草植物等天然素材打造裝置藝術，烘托鑽石璀璨之美。

De Beers Drops of Light鑽石耳環，主鑽各約3.1克拉，約1065萬元。（De Beers提供）
De Beers Drops of Light鑽石耳環，主鑽各約3.1克拉，約1065萬元。（De Beers提供）

De Beers DB Classic祖母綠形切割鑽石戒指，主鑽11.12克拉，約9380萬元。（De Beers提供）
De Beers DB Classic祖母綠形切割鑽石戒指，主鑽11.12克拉，約9380萬元。（De Beers提供）

De Beers枕形切割藍鑽戒指，主鑽1.12克拉，約 3105萬元。（De Beers提供）
De Beers枕形切割藍鑽戒指，主鑽1.12克拉，約 3105萬元。（De Beers提供）

#鑽石 #De #Beers #Nature #Wonders