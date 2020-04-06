資生堂專門店碧麗妃研究發現，肌膚疲倦容易在肌膚表面堆積「肌廢物」，阻塞毛孔、肌膚吸收力也跟著下降，長久下來肌膚變得暗沉、粗糙、毛孔粗大，更可能生成粉刺及痘痘！

為了因應這個肌膚問題，碧麗妃提出新保養理論：淨化X潤化，開啟有感保養「開胃」關鍵第一步！「淨化肌活露」首先以角質「淨化」為目標，以淨化凝露配方密集包覆厚敷，幫助不良物質浮出，角質層淨化成分能活化角質層分解酵素，無須化妝棉用力摩擦，即可移除肌廢物，促進角質更新代謝；接著以「潤化」啟動吸收力，生薑萃取精華GL暖感修護，掃除肌膚疲倦重整淨化配方增強肌膚防禦力，從根源解決初老煩惱，肌膚回復彈力透亮。

「淨化肌活露」以白麝香及鳶尾花為基調，富含舒適天然的茶葉與藥草精油，內蘊花朵的香氛，使用時的芬芳氣味能充分療癒淨化疲倦。使用時建議可搭配「碧麗妃雙效柔膚化妝棉」，這款化妝棉兩面的材質不同，網狀面可溫和去除肌廢物，柔軟面具卓越吸收及釋放性，搭配化妝水與乳液使用，有效提升肌膚吸收力。

碧麗妃淨化肌活露質地是微稠的精華液，使用時有療癒的香味，推開後吸收很快速。（圖／邱映慈攝影）

「淨化肌活露」建議於洗臉後作為保養第一步驟使用，在化妝棉倒上足夠的使用量，再按壓於兩頰上，由臉部中心往外側輕輕擦拭全臉，最後以大螺旋狀輕輕擦拭全臉，粗糙的部份可加強仔細塗抹，注意「淨化肌活露」使用量不可太少，否則容易摩擦肌膚造成負擔。

▍活動

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✔️獎品內容 ｜ 碧麗妃淨化肌活露正品*1

✔️公佈時間 ｜ 2020/4/16

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