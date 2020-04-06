海悅(2348)今日公告3月合併營收1.93億元，月增10％、年增195％，此外，2019年合併營收17.34億元、營業淨利5.77億元、稅後淨利5.65億元、每股稅後盈餘(EPS)為6.59元，2019年營收、獲利表現都為歷史新高，且當年度盈餘分配案，擬配發現金股利4.5元，海悅表示，對今年房市，台灣疫情控制得宜，且降息動作有利房市發展，故抱持樂觀審慎看法。

海悅表示，主要成長動能為去年下半年國內房市回溫，且公司陸續與大型建商展開合作，市場需求則主要來自於首購、首換與台商回流的自住剛性買盤，帶動包括新北土城《土城日月光》、新店《宏普中央公園》、桃園中壢《冠德青璞匯》、《鉅陞永麗花園》以及桃園市龜山《竹城A7甲子園》等北北桃竹等包銷建案持續熱銷。

而今年3月營收，受惠總銷金額逾50億元包銷個案，如土城區《土城日月光》、新店區《宏普中央公園》、中壢區《冠德青璞匯》及《鉅陞永麗花園》持續開出紅盤，推升3月合併營收雙增，累計第一季合併營收達5.39億元，年增率180％。

海悅指出，今年自地自建開發業務銷售報捷，子集團公司「悅大建設」推出《微笑海悅》，銷售率已近7成5；而「海研建築」亦將近期正式推出新莊《海悅花園》，兩大建案預計分別於2021年、2023-2024年以完工認列挹注收益。且亦與知名建商達麗建設及新潤、亞昕建設，分別在台中與南港進行土地開發與推案，未來仍會持續與銷售理念契合的建商共同投資開發。

海悅指出，首季雖受到全球新冠肺炎疫情影響，但政府防疫有成，台灣疫情控制得宜，且央行祭出房貸等消費性貸款額外降息1碼專案，加上公股銀行配合政府紓困，針對房貸餘額1千萬元以下，為期六個月自住房貸加碼再降 1 碼優惠，房貸的利息調降比租金下修有感。

展望今年，海悅表示，抱持樂觀審慎看法，公司依目前在手的北北桃竹包銷建案的預計推案時間與銷售表現來看，預期今年北台灣代銷業務仍是樂觀；此外，今年中南部代銷案將進入收成元年，目前公司手握的台南與高雄代銷案，總銷金額都超過百億元，後續南部還會有近10個建案接續登場，今年將會有明顯貢獻，公司多角化經營，厚植營運利益。