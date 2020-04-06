什麼服裝都能駕馭的蕭敬騰，上星期在《歌手．當打之年》再度秀衣Q，梳起復古髮型，穿上BALLY男士春夏新裝，一身勁帥的酷黑皮衣，深情獻唱告五人「披星戴月的想你」一曲。

蕭敬騰穿著BALLY春夏新裝深情獻唱。（BALLY提供）

向來以頂級皮質及內斂做工聞名的瑞士百年品牌BALLY，在今年男士春夏系列服飾中，以簡約低調、師法自然概念，傳遞出沈穩內斂，不嬌柔造作的質感之美，讓穿者更能凸顯自身的魅力。