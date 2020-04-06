蕭敬騰穿BALLY 《當打之年》帥氣飆歌 17:122020/04/06 中時 潘鈺楨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 什麼服裝都能駕馭的蕭敬騰，上星期在《歌手．當打之年》再度秀衣Q，梳起復古髮型，穿上BALLY男士春夏新裝，一身勁帥的酷黑皮衣，深情獻唱告五人「披星戴月的想你」一曲。 蕭敬騰穿著BALLY春夏新裝深情獻唱。（BALLY提供） 向來以頂級皮質及內斂做工聞名的瑞士百年品牌BALLY，在今年男士春夏系列服飾中，以簡約低調、師法自然概念，傳遞出沈穩內斂，不嬌柔造作的質感之美，讓穿者更能凸顯自身的魅力。 #BALLY #蕭敬騰 #當打 #內斂 #男士 也許您會感興趣 推薦閱讀 宅經濟助攻 老蕭拌麵熱銷 04:102020/04/04 產業．科技 蕭敬騰、謝霆鋒〈我們的樂隊〉傳月底北京復工 19:182020/04/05 娛樂 時尚熱門新聞 空姐停飛怒曬雙球！單肩泳衣挖空炸出馬甲線 - 星光 - 時尚 宋智孝是母胎美女？「舊照流出」網看傻眼 - 星光 - 時尚 子瑜白色上衣超透視！強光一照「裡面看光」引暴動 - 星光 - 時尚 Angelababy「下半身只穿內褲」辣照被挖！三角洲刺青若隱若現 - 星光 - 時尚 獸醫乃接班人！正妹獸醫「上帝視角」超兇網：想當畜生 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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