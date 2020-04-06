華裔設計師品牌Daniel Wong在2020春夏強調品牌核心「探索Explore」，邀請各領域的專業風格人物穿載2020全新探索鞋履，包括找來歌手閻奕格、大秀後台造型Wind Salon主理人黃一峯.雷沙逹岜斯、斜槓攝影師曾崇倫Teddy、表演藝術家汪綺・貓不，演繹新鞋款並談論夢想。

閻奕格說，她最初的夢想是成為武打女星，「現在也希望能穿上探索鞋，走上各種舞台，開自己的個人演唱會。」

設計師Daniel Wong。（Daniel Wong提供）

全新探索鞋履系列運用不同意義的故事背景作為創作來源。包括品牌初登場的狂野馬圖騰，勾勒華麗的馬鞍印花帶出「典藏」印花；以星際元素呼應品牌機場大秀星空耀眼的「輝映」印花。

Daniel Wong探索鞋履（典藏探索者低筒鞋）。（Daniel Wong提供）

代表品牌無畏挑戰，活力豐沛幻為瑰麗駿馬「馳聘」印花、以中華文化鳳凰為驕傲展翅飛翔象徵「自由」印花；品牌不二心DNA狂野精神，最佳態度表率「獨特」印花；以繩索代表冒險串上品牌英文簡稱，團結成閃耀星星，日夜守護「探索者」印花。低筒售價6880元，中高筒售價6980元。

Daniel Wong探索鞋履（馳聘高筒鞋）。（Daniel Wong提供）