儘管新冠肺炎疫情持續擴大，但台中首季房市卻出現逐月增溫跡象，根據「大臺中房市交易動態資訊平台」統計，第一季買賣登記棟數合計為10,444棟，比去年同期增加1,161棟，年增率12.5%，疫情對房市影響仍尚未顯現。

台中3月的買賣登記棟數為3,826棟，相較於上月增加0.8%，比去年同月增加18.7%，進一步觀察行政區交易量，前三大熱區除了北屯區與西屯區外，舊縣轄市的大里區也急起直追，3月交易量月增33%至368棟，南屯區則下滑24%至303棟，名列第四，至於北屯區也下滑32%，惟西屯區月增18%。

成屋市場方面，根據1月份實價登錄資料顯示，台中市整體建物買賣交易仍以住宅大樓及透天厝產品為主，其成交數量比例分別為42.5%與26.3%，而成交金額比例分別為42.3%與34.8%；其中，屋齡2年內之大樓新成屋交易主要集中在北屯區、西屯區與沙鹿區，屋齡2年內之透天厝新成屋交易則集中在北屯區、清水區及龍井區；109年1月建物交易總金額約266億元。

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室陳孟筠特助表示，有鑑於肺炎疫情全球擴大蔓延，影響經濟層面甚廣，央行理監事會議宣布降息1碼（0.25%），而由公股銀行承作之自用住宅1,000萬以內房貸利率可再降1碼，合計有為期六個月降息2碼的空間，對房貸族可謂是一小確幸

然而，陳孟筠也表示，房貸利率自105年的1.724%以後，迄今已長期維持在1.61%上下，低利率已成為常態，而本次降息屬短期紓困性質政策，雖可作為籌碼刺激房市買氣，但若後續利率拉升，恐會湧現賣壓情形。

除此之外，建商以精裝修模式將裝潢成本列入房價中，再以貸款額度進行分攤以降低購屋者的自備款，此舉雖可促進成交量，但若整體經濟環境發生巨大變動時，此類客戶可能因經濟支配能力出現問題而造成付款延遲狀況，雖可申請還款期限展延，但形成銀行壞帳的可能性亦不容忽視。

陳孟筠認為，如果疫情短期未能疏緩，將造成買方觀望心態，賣方若不讓利調降價格，將影響市場買氣，因此，預估第二季形成旺季不旺之窘境，預估成交量相較去年同期下滑三成。