專櫃卸妝油中，植村秀「全能奇蹟金萃潔顏油」一直都具有一定的討論度，因為卸妝力超強且對肌膚極為溫和、不易致痘，同時帶來滿分保濕力，又帶有溫暖木質香，讓許多人一用就成為死忠鐵粉！2020年全能奇蹟金萃系列再添新成員，推出「全能奇蹟金萃潔顏慕斯」，帶來完美的洗卸合一快速淨膚新體驗！

植村秀「全能奇蹟金萃潔顏慕斯」採用與同系列潔顏油共通的明星成分「山茶花籽油」，來自超過兩百年栽種歷史的日本利島村，卓越保濕力讓肌膚洗卸後倍感乾淨柔嫩、毫不緊繃乾澀，搭配創新慕斯科技，使配方中的油質與乳化劑以完美比例融合，並化做羽毛般輕盈綿密的奶油霜慕斯質地，讓使用者不再需要透過乳化步驟即可完美帶走肌膚殘妝與髒汙，同時可快速用清水洗淨，如果是化淡妝的人一瓶就能搞定洗卸！

植村秀以粉底塗抹檸檬再使用他牌和植村秀的洗卸慕斯清洗，右圖可看出使用他牌清洗的檸檬仍有許多粉底殘留。（圖／邱映慈攝影）

植村秀彩妝師特別以實驗證實這款潔顏慕斯的清潔力，在檸檬上塗抹無極限粉底，再以他牌潔顏慕斯及植村秀「全能奇蹟金萃潔顏慕斯」清洗，使用他牌潔顏慕斯清洗的檸檬不但孔洞中還卡著一堆粉底，表層也浮著一層粉底的油光；使用植村秀「全能奇蹟金萃潔顏慕斯」的檸檬則是幾乎清洗乾淨，只殘留一點點粉底在孔洞中。另外植村秀彩妝師還特別以唇膏來做清潔力實驗，在兩塊化妝棉都畫上唇膏，再以他牌潔顏慕斯及植村秀「全能奇蹟金萃潔顏慕斯」清洗，可看出他牌在清潔後在化妝棉上仍有大量唇膏殘色，而用植村秀清洗的化妝棉只殘留一點唇膏，可見這款「全能奇蹟金萃潔顏慕斯」無論在清潔力的表現十分亮眼。

植村秀彩妝師另外以化妝棉塗抹口紅做清潔力實驗，可看出在搓洗後，使用植村秀「全能奇蹟金萃潔顏慕斯」搓洗的化妝棉明顯比他牌搓洗的化妝棉乾淨許多。（圖／邱映慈攝影）

「全能奇蹟金萃潔顏慕斯」適合所有膚質早晚清潔肌膚使用：早上洗臉，可洗去肌膚一整夜所分泌的氧化暗沉皮脂，讓肌膚煥然一新、水嫩舒適，做好上妝的準備；晚上使用，完成基礎卸妝並淨化肌膚，尤其是忙碌晚歸、熬夜後疲憊不堪的深夜，這瓶養膚保濕力絕佳的金萃慕斯讓您輕鬆潔顏，迅速恢復肌膚潔淨平衡狀態，迎接後續保養能量與第二天的挑戰。

母親節檔期買金萃慕斯超划算，早鳥限定組含全能奇蹟金萃潔顏慕斯150ml(正貨)x2，百貨卡友價NT2,280元。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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✔️獎品內容 ｜ 植村秀全能奇蹟金萃潔顏油*1

✔️公佈時間 ｜ 2020/4/16

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