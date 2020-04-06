受到新冠肺炎疫情影響，宅在家為百貨帶來新商機，因應這波在家潮延伸出「看劇商機」。根據新光三越台北信義新天地統計，平板電腦、高規格的螢幕在2、3月就賣出百台，新光三越台北信義新天地趁初夏購物節期間，盤點韓劇發酵的熱賣商品，還擴增線上的商品促銷，讓消費者在線上即可購買。

近期爆紅的2部韓劇之一就屬《愛的迫降》，孫藝真在劇中背的CHANEL、MIU MIU包款詢問度大增，Longchamp Roseau系列手提包的買氣，各款皆賣到缺貨；她戴的SWAROVSKI耳環光是單1櫃店就賣超過百件；她穿的Bottega Veneta早春大衣，上市當日就秒殺。

新光三越台北信義新天地A9 1F萬寶龍匠心系列黑色大型後背包，3萬1900元。（新光三越提供）

另一部高人氣的《梨泰院CLASS》，曾獲Netflix點閱排行第1名，其中，權娜拉背的COACH TABBY包，攀升該櫃銷售前3名；栗子頭男主角朴敘俊的雙肩背包來自Montblanc Sartorial匠心系列，雖然韓國限定款有特殊花紋，但A9 Montblanc也販售基本款，適合喜歡低調的質感男入手，劇中傳承自男主角父親的Montblanc Star Legacy系列全日曆腕表，也有許多男性致電到櫃上詢問。

新光三越台北信義新天地A91F 萬寶龍明星傳承系列全日曆腕表，14萬8500元。（新光三越提供）

此外，也觀察到宅在家追劇的韓劇迷，因看戲帶動食欲，根據新光三越台北信義新天地美食街統計，本月點購嫩豆腐鍋、部隊鍋系列商品的人數較上月翻倍成長，顯見韓劇魅力之大。

新光三越台北信義新天地A9 6F「兩班家」3人套餐，原價2960元、特價2620元。（新光三越提供）

曾獲Netflix點閱排行第一名的韓劇《梨泰院CLASS》，劇中的酒館「甜梨」靠招牌嫩豆腐鍋及辣炒豆芽豬五花贏得最強酒館比賽，看好2道冠軍菜人氣，新光三越台北信義新天地A9「兩班家韓式炭烤」推出限定快閃的「梨泰院套餐」，可點到現做的泡菜嫩豆腐鍋及辣炒豆芽豬五花等劇中招牌菜。30日前與男主角朴敘俊有相同的栗子頭，或跟女主角金多美一樣的布丁頭，還能加贈1瓶韓國原裝果汁；5月31日前下載新光三越會員APP，扣5點會員點數可兌換餐廳滿千折百抵用券。