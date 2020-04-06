新冠肺炎改變外食族在外用餐的習慣，BELLAVITA館內「侯布雄法式餐廳」和「厲家菜」等5家星級主題餐廳，和B2美食廣場約30家餐廳，即日起皆推出外帶美食料理，包含雙人套餐及4至6人的餐點都可「把餐廳提回家」，詳洽（02）8729-2771。

BELLAVITA餐廳和美食街即日起可外帶，包含「HALEAKALA」美式漢堡（圖）、滿堂紅頂級麻辣鴛鴦鍋等。（BELLAVITA提供）

BELLAVITA餐廳和美食街即日起可外帶，包含「HALEAKALA」美式漢堡、滿堂紅頂級麻辣鴛鴦鍋（圖）等。（BELLAVITA提供）

另，為迎接母親節，即日起至5月10日中庭換上「春季花園」美景，以大量粉、紫色花朵為主，仔細看還有藍紫色蕾絲金露花，淡黃色風車則給人荷蘭大片花園的印象，帶來春天的活力。