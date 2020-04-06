BELLAVITA星級美食外帶 把餐廳提回家 21:432020/04/06 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎改變外食族在外用餐的習慣，BELLAVITA館內「侯布雄法式餐廳」和「厲家菜」等5家星級主題餐廳，和B2美食廣場約30家餐廳，即日起皆推出外帶美食料理，包含雙人套餐及4至6人的餐點都可「把餐廳提回家」，詳洽（02）8729-2771。 BELLAVITA餐廳和美食街即日起可外帶，包含「HALEAKALA」美式漢堡（圖）、滿堂紅頂級麻辣鴛鴦鍋等。（BELLAVITA提供） BELLAVITA餐廳和美食街即日起可外帶，包含「HALEAKALA」美式漢堡、滿堂紅頂級麻辣鴛鴦鍋（圖）等。（BELLAVITA提供） 另，為迎接母親節，即日起至5月10日中庭換上「春季花園」美景，以大量粉、紫色花朵為主，仔細看還有藍紫色蕾絲金露花，淡黃色風車則給人荷蘭大片花園的印象，帶來春天的活力。 BELLAVITA中庭換上「春季花園」景緻，繽紛迎接母親節。（BELLAVITA提供） #BELLAVITA #星級 #外帶 #餐廳 #花園 也許您會感興趣 推薦閱讀 王品拚外賣 動員20品牌 04:102020/04/02 財經焦點 桃竹苗公共場域 防疫大消毒 04:102020/04/02 地方新聞 連鎖咖啡拓展內用新店型 04:102020/04/02 時尚消費 守護抗疫天使 東北角餐廳贈防疫元氣便當 13:232020/04/02 生活 百貨美食送到家 線上電影免費看 04:102020/04/03 時尚消費 台商回流 精品百貨業績逆勢漲 04:092020/04/04 產業．科技 剪刀經濟夯 飯店推豬腳麵線禮盒 04:092020/04/05 產業．科技 夜市不能成為防疫破口 專家建議 人流管控或外帶 01:202020/04/06 政治要聞 人氣跟著疫情走 餐飲名店促銷大不同 18:562020/04/06 旅遊 搶攻宅經濟商機 台中餐飲連鎖集團推美食外賣 21:192020/04/06 財經 時尚熱門新聞 子瑜白色上衣超透視！強光一照「裡面看光」引暴動 - 星光 - 時尚 空姐停飛怒曬雙球！單肩泳衣挖空炸出馬甲線 - 星光 - 時尚 「神乳直播主」周甄娜呼籲口罩不離身！胸前兩片黑意外搶鏡 - 星光 - 時尚 宋智孝是母胎美女？「舊照流出」網看傻眼 - 星光 - 時尚 Angelababy「下半身只穿內褲」辣照被挖！三角洲刺青若隱若現 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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