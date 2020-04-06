板橋大遠百迎接母親節，5月12日前1樓廣場打造成「Dream World夢幻樂園」，有白金旋轉木馬、夢幻摩天輪、巨型海底釣魚機、天際飛機等遊樂設施，吸引網紅、網美、親子造訪，醫護人員憑證可獲免費暢玩的貴賓券，限量200張。

板橋大遠百Dream World夢幻樂園，吸引網美和親子拍照。（遠百提供）

即日起至5月底號召百個品牌推出「遠百集氣 防疫人員加油」優惠，醫護人員憑醫事人員證，精品、家電和美食等指定商品享專屬優惠，包含COACH 81折、iRobot掃地機器人76折、空氣清淨機7折、添好運85折至9折，義饗屋、禮采芙則是5折。