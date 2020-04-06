板橋大遠百夢幻樂園 吸引網美、親子 21:432020/04/06 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 板橋大遠百迎接母親節，5月12日前1樓廣場打造成「Dream World夢幻樂園」，有白金旋轉木馬、夢幻摩天輪、巨型海底釣魚機、天際飛機等遊樂設施，吸引網紅、網美、親子造訪，醫護人員憑證可獲免費暢玩的貴賓券，限量200張。 板橋大遠百Dream World夢幻樂園，吸引網美和親子拍照。（遠百提供） 即日起至5月底號召百個品牌推出「遠百集氣 防疫人員加油」優惠，醫護人員憑醫事人員證，精品、家電和美食等指定商品享專屬優惠，包含COACH 81折、iRobot掃地機器人76折、空氣清淨機7折、添好運85折至9折，義饗屋、禮采芙則是5折。 板橋大遠百「添好運」餐點限期85折至9折優惠。（遠百提供） #板橋大遠百 #夢幻樂園 #網美 #親子 #醫護人員 也許您會感興趣 推薦閱讀 生理檢測系統 降低醫護風險 04:102020/04/02 地方新聞 鄒承恩接拍陸片預備隔離28天 04:102020/04/02 娛樂新聞 鄒承恩謝醫護人員 猶記住院看見白衣天使 11:332020/04/02 娛樂 照完肺部CT才驚覺女嬰染疫 44名醫護人員被隔離 12:232020/04/02 國際 守護抗疫天使 東北角餐廳贈防疫元氣便當 13:232020/04/02 生活 清華大學拍短片向醫護致敬 提供免費學分班 13:492020/04/02 生活 讓孩子說話 苑裡親子公園參與設計工作坊啟動 17:222020/04/02 生活 苑裡親子公園 邀民眾打造夢土 04:102020/04/03 地方新聞 清大課程 醫護免費學習 04:102020/04/03 地方新聞 史上首次遠距質詢 立委伍麗華不忘網美燈 15:312020/04/06 生活 時尚熱門新聞 子瑜白色上衣超透視！強光一照「裡面看光」引暴動 - 星光 - 時尚 Angelababy「下半身只穿內褲」辣照被挖！三角洲刺青若隱若現 - 星光 - 時尚 宋智孝是母胎美女？「舊照流出」網看傻眼 - 時尚 具惠善曬婚變激瘦近況！驚人「臉部變化」網看傻眼 - 星光 - 時尚 空姐停飛怒曬雙球！單肩泳衣挖空炸出馬甲線 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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