由女團EXID出身的創作才女LE (安孝珍)，近日宣布與舊東家Banana Culture解約，即將出來成為獨立創作女歌手，讓粉絲們又驚又喜。近日，她在社群媒體上更新近況，不僅變髮還穿著低胸上衣讓網友們大噴鼻血。

2019年開始EXID的成員合約陸續到期後，便紛紛離開不再續約，獨留LE一人還留在公司，她們雖表示「解約不退團」但想看到她們再次合體卻是難上加難。沒想到，3/25 LE也在IG上宣布與公司解約，並表示「將來會以更好的樣子與音樂再次出現，請大家多多支持我的新開始，謝謝大家」引起粉絲的熱烈討論。

日前，她再次更新近況，照片中的她剪了一頭紅色短髮，穿著一件藍色低胸U領上衣，以「上帝視角」拍攝，露出性感鎖骨與深溝，加上冷豔的表情更加性感火辣，網友看到紛紛留言「太辣了，這造型真適合你」、「短髮好看耶」、「太性感了啦」。不過她後來也跳出來表示這只是假髮，是因為現場工作人員反應太好因此放上來與大家分享沒想到引起話題。