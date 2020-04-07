以下四組星座配對，就算感情再好，也很難成為戀人！

▍1.白羊座VS水瓶座

白羊座的人性格比較直接，向來有什麼說什麼，從來不會拐彎抹角，天生一副直爽的樣子。水瓶座的人其實也是這樣的，他們不會隱藏自己的心事，有什麼說什麼，這兩個人能夠成為關係親密的好朋友，都是直爽派的，彼此之間很聊得來。

但是如果要進入感情還是比較難的，白羊座的人非常單純，水瓶座的人天生的樂天派，兩個人都是很能聊的，彼此在一起很快就能對對方的一切瞭如指掌，沒有神秘感，很難再進一步，成為戀人。

▍2.金牛座VS巨蟹座

金牛座的人性格老實，比較不善言談，而巨蟹座的人也是性格比較內斂的，兩個人在感情中都是屬於被動型的，但是生活中兩個人都是比較顧家的，可能對於家庭這塊會有比較多的話題，成為親密的朋友還是比較容易的。

但是兩個人成為戀人的可能還是比較小的，就算彼此互相有好感，兩個人都不敢表達自己的愛意，不敢捅破那層紙，沒有一方主動的感情根本建立不起來。所以這兩個人只能一直維持朋友關係了。

▍3.處女座VS天蠍座

處女座的人對什麼都有著高要求，他們不輕易與人交往，只有自己看得上眼的才會與之交往密切，其實處女座的人還是比較低調的，不喜歡熱鬧，也不喜歡去主動附和別人，天生有一種高傲感。

天蠍座的人比較神秘，外表冷漠，誰也不知道他們在想什麼，這兩個人或許會因為某種緣分成為親密無間的朋友，但是想要成為情侶，還是比較難的。兩個人在一起必須放下心中的成見，主動把自己的心交出，互相接受對方，不過這對他們來說還是很困難的。

▍4.天秤座VS射手座

射手座的人活潑開朗，熱愛自由，在人群中就是一個無憂無慮飛翔著的小鳥，他們也善於社交，身邊的朋友非常多。天秤座的人也是會活躍氣氛的人，這兩個人碰到一起很快就能變成知心的好朋友。

他們善於用開玩笑來隱藏自己內心的想法，很多時候不願意把自己真實的想法表達出來，往往讓人覺得不認真。這兩個人如果想要成為戀人，還是要認真對待感情，認真訴說自己的想法，不要總是貪於玩樂，一副沒心沒肺的樣子。

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