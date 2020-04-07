防疫時期的美食生活怎麼過？百貨很有默契推出外帶服務來因應，或向防疫前線致敬，讓醫事人員證享專屬優惠；甚至觀察到宅在家追劇的韓劇迷，看戲帶動食欲，根據新光三越台北信義新天地美食街統計，本月點購嫩豆腐鍋、部隊鍋系列商品的人數較上月翻倍成長，顯見韓劇魅力之大。

BELLAVITA餐廳和美食街即日起可外帶，包含「HALEAKALA」美式漢堡。（BELLAVITA提供）

曾獲Netflix點閱排行第一名的韓劇《梨泰院CLASS》，劇中的酒館「甜梨」靠招牌嫩豆腐鍋及辣炒豆芽豬五花贏得最強酒館比賽，看好2道冠軍菜人氣，新光三越台北信義新天地A9「兩班家韓式炭烤」推出限定快閃的「梨泰院套餐」，可點到現做的泡菜嫩豆腐鍋及辣炒豆芽豬五花等劇中招牌菜，預計將與skm eat合作，屆時想吃也能送到家。30日前與男主角朴敘俊有相同的栗子頭，或跟女主角金多美一樣的布丁頭，還能加贈1瓶韓國原裝果汁；5月31日前下載新光三越會員APP，扣5點會員點數可兌換餐廳滿千折百抵用券。

BELLAVITA中庭換上「春季花園」景緻，繽紛迎接母親節。（BELLAVITA提供）

BELLAVITA館內「侯布雄法式餐廳」和「厲家菜」等5家星級主題餐廳，和B2美食廣場約30家餐廳，即日起皆推出外帶美食料理，包含雙人套餐及4至6人的餐點都可外帶，詳洽（02）8729-2771；另，為迎接母親節，即日起至5月10日中庭換上「春季花園」美景，以大量粉、紫色花朵為主，仔細看還有藍紫色蕾絲金露花，淡黃色風車則給人荷蘭大片花園的印象，帶來春天的活力。

板橋大遠百Dream World夢幻樂園，吸引網美拍照。（遠百提供）

板橋大遠百即日起至5月底號召百個品牌推出「遠百集氣 防疫人員加油」優惠，醫護人員憑醫事人員證，精品、家電和美食等指定商品享專屬優惠，包含COACH 81折、iRobot掃地機器人76折、空氣清淨機7折、添好運85折至9折，義饗屋、禮采芙則是5折。5月12日前1樓廣場打造成「Dream World夢幻樂園」，有白金旋轉木馬、夢幻摩天輪、巨型海底釣魚機、天際飛機等遊樂設施，吸引網紅、網美、親子造訪，醫護人員憑證可獲免費暢玩的貴賓券，限量200張。