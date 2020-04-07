頂級保養SABON明星商品祭優惠 搶攻母親節市場 13:482020/04/07 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 玫瑰茶語明星三部曲推薦組，1880元。（SABON提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 初春花叢手作帆布袋。（SABON提供） 1萬2000元滿額贈。（SABON提供） 頂級保養SABON祭母親節優惠，從經典的明星三部曲到臉部保養及居家香氛，滿足每個保養與品味居家需求。 母親節限定「玫瑰茶語限量禮盒」有兩系列，「玫瑰茶語明星三部曲推薦組」讓沐浴時光成為享受，「玫瑰茶語隨身沐浴保養組」方便攜帶，隨時清潔保養手部與身體肌膚。此外，品牌也與帆布包品牌「廣富號」聯名打造春日帆布環保袋，為消費者帶來驚喜。 明星三部曲自由配3件88折；海藻防禦臉部保養系列2件89折；Me Time空氣香氛組2件89折，薰香組與織物噴霧的組合為居家創造品味。 #保養 #明星 #母親節 #玫瑰茶 #居家 也許您會感興趣 推薦閱讀 與確診者接觸未受疫調 疫情中心籲民眾主動打1922 15:232020/04/03 生活 保養控請注意！清明連假必學「毛孔保養3秘訣」肌膚更細緻 07:012020/04/04 美妝 澎湖縣政府慰問慰問在台居家檢疫鄉親 祝福早日出關 10:592020/04/04 社會 居檢推加強版 腹瀉納通報條件 04:102020/04/05 生活新聞 慈濟贈送安心祝福包 豐富竹縣關懷包內容 12:232020/04/05 生活 最高7000元！北市居家隔離、檢疫補助即日起申請 12:512020/04/06 生活 《通信網路》連假後慎防「疫」外 宏達電再發「罩」員工 13:582020/04/06 財經 永和警LINE視訊居家檢疫者 防疫「No Touch」 18:412020/04/06 社會 1班飛機9人確診 全機列居家隔離 04:102020/04/07 生活新聞 北市居家檢疫補助 最高7000元 04:102020/04/07 地方新聞 時尚熱門新聞 小甜甜疫情爆發0收入！「路邊發傳單」打工賺時薪160 - 星光 - 時尚 前女團隊長 Aka 停工辣秀好身材！比基尼炸出深溝 - 星光 - 時尚 Angelababy「下半身只穿內褲」辣照被挖！三角洲刺青若隱若現 - 星光 - 時尚 子瑜白色上衣超透視！強光一照「裡面看光」引暴動 - 星光 - 時尚 女偶像狂鏟8kg僅穿內衣！邪惡視角洩「真實身材」 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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