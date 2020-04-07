初春花叢手作帆布袋。（SABON提供）

1萬2000元滿額贈。（SABON提供）

頂級保養SABON祭母親節優惠，從經典的明星三部曲到臉部保養及居家香氛，滿足每個保養與品味居家需求。

母親節限定「玫瑰茶語限量禮盒」有兩系列，「玫瑰茶語明星三部曲推薦組」讓沐浴時光成為享受，「玫瑰茶語隨身沐浴保養組」方便攜帶，隨時清潔保養手部與身體肌膚。此外，品牌也與帆布包品牌「廣富號」聯名打造春日帆布環保袋，為消費者帶來驚喜。

明星三部曲自由配3件88折；海藻防禦臉部保養系列2件89折；Me Time空氣香氛組2件89折，薰香組與織物噴霧的組合為居家創造品味。