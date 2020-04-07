澳洲保養Jurlique訴求永續生態，在南澳「阿德雷得山丘農莊」悉心打造保養品，也讓許多品牌愛好者認同理念，響應地球月愛地球，品牌祭出「點石成金愛循環計劃」，即日起至22日，攜帶用完的Jurlique正貨空瓶回到專櫃，當日消費500元，每只空瓶即可現抵50元。

同時，每只空瓶將化作50元愛心基金，將於依回收總瓶數所累積的愛心基金，兌換為等價值Jurlique商品，捐贈勵馨基金會「愛馨物資分享中心」提供作為義賣物資使用，讓廢料瓶化作 新生命，打造愛循環。