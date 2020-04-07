澳洲保養Jurlique響應地球月 推環保公益計畫 13:482020/04/07 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Jurlique地球月「點石成金愛循環計劃」空瓶形象圖。（Jurlique提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲保養Jurlique訴求永續生態，在南澳「阿德雷得山丘農莊」悉心打造保養品，也讓許多品牌愛好者認同理念，響應地球月愛地球，品牌祭出「點石成金愛循環計劃」，即日起至22日，攜帶用完的Jurlique正貨空瓶回到專櫃，當日消費500元，每只空瓶即可現抵50元。 同時，每只空瓶將化作50元愛心基金，將於依回收總瓶數所累積的愛心基金，兌換為等價值Jurlique商品，捐贈勵馨基金會「愛馨物資分享中心」提供作為義賣物資使用，讓廢料瓶化作 新生命，打造愛循環。 #空瓶 #地球 #物資 #品牌 #循環 也許您會感興趣 推薦閱讀 智慧販賣機進駐苑裡慈和宮 脆弱家庭領物資24小時不打烊 18:032020/04/03 生活 教育部補助熱顯像儀 北市129校受惠 04:102020/04/04 地方新聞 搶口罩大戰 美挨批現代海盜 04:102020/04/05 國際大事 美急送儲備物資 救命貨卻出包 04:102020/04/05 國際大事 復工趕進度 陸市場監管總局：嚴防市場壟斷行為攪局 09:562020/04/05 兩岸 陸商務部：大陸不會限制醫療物資出口 21:052020/04/05 財經 智慧鎖利法 可持盈保泰 04:102020/04/06 投資理財 口罩海盜 美正失去盟友 01:212020/04/06 國際大事 永信基金會捐愛心物資 長者貼心說：把我的留給其他人 12:562020/04/06 生活 新冠肺炎疫情衝擊 副議長顏莉敏募集物資發揮拋磚引玉 17:012020/04/06 生活 時尚熱門新聞 具惠善曬婚變激瘦近況！驚人「臉部變化」網看傻眼 - 星光 - 時尚 子瑜白色上衣超透視！強光一照「裡面看光」引暴動 - 星光 - 時尚 小甜甜疫情爆發0收入！「路邊發傳單」打工賺時薪160 - 星光 - 時尚 閻奕格想當女打仔！ 穿Daniel Wong探索鞋談夢想 - 時尚 Angelababy「下半身只穿內褲」辣照被挖！三角洲刺青若隱若現 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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