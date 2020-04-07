韓國的審美觀可說是世界公認的高標準，不只明星總是很亮眼，就連素人都超會打扮！近期網上出現了一位身材極好的泡菜妹李素英（이서영），暱稱블리맘，目前正擔任網拍模特兒以及人氣網紅，IG粉絲人數已經突破71.7萬，有著一張五官精緻的娃娃臉，卻有著高挑的身材，以及飽滿的上圍，因此被譽為「真人版芭比娃娃」。

今年27歲的李素英身高168公分，擁有白皙肌膚和姣好臉蛋，不僅臉小眼睛大，更留著一頭飄逸的長捲髮，不過最吸睛的其實是她前凸後翹的好身材。熱愛分享生活的她近日分享自己的健身美照，穿上白色的繃帶緊身衣配運動褲，仔細一看胸前不僅微微透出V字的內衣線條，就連雪白的雙峰都快炸出，讓網友們看了瞬間全暴動。

在 Instagram 查看這則貼文 이서영 , 블리맘 🐶（@vely.mom）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 2 日 上午 5:03 張貼

熱愛分享生活的李素英最常發出美食照，但吃什麼其實不是重點，因為她的穿搭總會讓人分心，不論是超短版上衣還是緊身背心，都讓她完美的S曲線被看光，只能說有臉蛋又有身材的正妹真的是可遇不可求。

在 Instagram 查看這則貼文 이서영 , 블리맘 🐶（@vely.mom）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 21 日 上午 7:23 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 이서영 , 블리맘 🐶（@vely.mom）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 17 日 上午 12:59 張貼