全球時尚奢侈品集團Capri Holdings Limited（NYSE：CPRI）宣布，旗下所有品牌及創始人將捐款逾300萬美元（約9000萬台幣），以支持新冠肺炎疫情救援工作。紐約的Michael Kors將捐贈100萬美元以支持當地的疫情救援工作，創始人Michael Kors和John Idol也以個人名義捐贈100萬美元，共抗疫情。共計200萬美元的捐贈將全力支持紐約市的抗疫工作。

米蘭的Versace將捐贈總計50萬美元，以支持當地應對疫情的努力。在此之前，Versace品牌首席創意長Donatella Versace與女兒Allegra Versace Beck共同向米蘭聖拉斐爾醫院的重症監護室捐贈了20萬歐元。倫敦的Jimmy Choo將捐贈50萬美元，以支持英國及全球的疫情救援工作。

Capri Holdings集團董事長兼首席執行長John Idol表示：「我們衷心感謝於一線對抗新冠肺炎疫情的工作人員，感謝他們的無私奉獻和勇氣，我們希望向他們和所在的醫院提供支持。同時，我們將加強社區救助組織。此時此刻，全球各界人們應當團結一心，共同抗疫，因為只有萬眾一心我們才能更強大。在此，我感謝Donatella和Michael的個人捐贈。」