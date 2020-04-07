舒潔推出市場第一款「兒童學習專用濕式衛生紙」，包裝上印有可愛的米奇和米妮，紙張大小是方便小手使用的小尺寸，配合幼兒精細協調力發展，讓孩子更快學會擦屁股！

全台灣4-6歲學齡前兒童人口數近80萬，根據網路溫度計大調查，家有4-6歲兒童父母最主要的育兒煩惱之一便是訓練孩子學會「獨立如廁」。兒童發展專家王宏哲老師表示：「學會自己擦屁屁能讓孩子更加獨立自主、提升自信心！」但某些孩童學習擦屁屁的過程卻不如想像中順利，王宏哲老師認為，這有可能是因為小寶貝們擔心擦拭過程中小手會沾到便便而害怕，或是一般衛生紙尺寸較大、對正在發展精細協調能力的小手來說較不易掌握等。

舒潔兒童學習專用濕式衛生紙包裝上有可愛的米奇和米妮。（示意圖／shutterstock提供）

此外，有些孩童雖然有意願學習自己擦屁屁，但父母仍會擔心寶貝是否真能把屁屁擦乾淨，兒科醫師黑眼圈奶爸徐嘉賢指出：「當孩子屁屁擦不乾淨，內褲上殘留糞便污漬時，累積一段時間後有可能造成泌尿道感染或肌膚長濕疹，甚至造成異味並間接影響人際社交發展。」因此在學齡前幼童學習擦屁屁的重要階段，建議父母除了耐心引導之外，也可善用有助於學習的輔助工具、營造歡樂氛圍，讓孩子輕鬆學會如廁清潔，踏出自信的第一步。

為協助父母陪伴學齡前兒童學習自己擦屁屁，舒潔全新推出市場第一款兒童學習專用濕式衛生紙，可愛迪士尼包裝及充滿童趣的便便造型紙張印花，讓孩童在開心氛圍下學習獨立如廁清潔。紙張大小符合小手尺寸、擦完如水洗般清新、使用後可沖入馬桶、以及通過國際肌膚敏感性測試權威優良認證等多重貼心與創新設計，是輔助幼童學會擦屁屁的如廁後清潔神器，不僅日常居家如廁後需要、更是上學或外出必備的如廁清潔神救援助手。

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✔️公佈時間 ｜ 2020/4/16

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