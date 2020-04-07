因應新冠肺炎疫情，大甲媽組遶境活動延期，但一年一度的盛事仍是台灣民眾心之所嚮的民俗重點活動之一，台灣品牌PG Shoes就與大甲鎮瀾宮推出信徒專用的「大甲媽祖遶境專用鞋－平步青雲」，妙的是，這雙鞋子從命名到設計都是由鎮瀾宮3次擲交決定，完全可以說是「神明的旨意」

而PG Shoes母公司仲強毅科技企業感念在地民俗的重要，主動支持並提供十萬雙(市價3280元)的明年升級版遶境專用鞋要送給PG Shoes的黃金終身會員們，要加入黃金會員止需上PG休閒鞋宮網，點擊活動說明，填寫個人資料並繳納終身會費1000元即可。另外只要在6月30日前於PG休閒鞋官方網站搶先登錄明年陪媽祖遶境，就可額外免費獲得PG Shoes鞋款升級版遶境專用鞋一雙。

值得一提的是，2021年全新【升級版的大甲媽祖遶境專用鞋】將全面升級，採頂級EVA超彈螢光中底，並率先使用美國醫療級健康鞋墊，實際測試更優於前一代鞋底舒適性提升近15%的柔軟Q度、重量平均減輕115g，讓信徒們在遶境途中感受太空漫步般的輕量化舒適體驗。

媽祖平步青雲鞋升級版

大甲媽祖慈悲護台，在地企業響應提供十萬雙遶境鞋免費送。（仲強毅科技股份有限公司提供）