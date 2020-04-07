新冠肺炎疫情重創台灣時尚精品業，行銷活動幾乎全數喊卡，唯獨珠寶業完全不受影響，讓全世界見識到台灣頂級客層的消費實力。伯爵（PIAGET）《Golden Oasis鑠金之旅》頂級珠寶展即起登台，展出上百件總價逾12億的珠寶，台灣不僅是全球巡展首站，據悉該批珠寶短期內都不會離開台灣，「因為全球疫情吃緊，除了台灣，不知珠寶下一站該送去那裡？」

伯爵Golden Oasis頂級珠寶的創作靈感源自漠地的驕陽，總共有「光之嬉戲」（Play of Lights）、「漠地之泉」（Desert Minerals ）、「原生之花」（Native Bloom）三大主題，其中最貴的是一件「原生之花」（Native Bloom）祖母綠項鍊，主石為22.06克拉的祖母綠，要價達1億1400萬元。

伯爵《Golden Oasis 鑠金之旅》珠寶展最貴的一件作品Native Bloom「綠洲秘境」祖母綠項鍊，主石22.06克拉祖母綠，1億1400萬元。（PIAGET提供）

業者指出，台灣VIP特別鍾愛有色寶石，其中又以祖母綠、紅寶石最受青睞，因此伯爵總部特別蒐羅珍稀少見的大顆祖母綠打造這條祖母綠項鍊，棕櫚葉鑽石鍊墜可拆成胸針，長鍊可變化成手鍊，總共有5種佩戴方式。

伯爵Rose Extraordinaire內填琺瑯鑽石胸針，約468萬元。（PIAGET提供）

以日虹景色打造的「光之嬉戲」（Play of Lights）系列珠寶，則以色澤豔紅的紅寶石、尖晶石詮釋沙漠豔陽的虹彩，虹暈貫日的霞光令人目眩神迷。

伯爵Play of Lights「漠地日虹」耳環，約635萬元。（PIAGET提供）

由於喀什米爾產區的藍寶石停產，已極少在市面上流通，伯爵積極開發其他產區的藍寶石，如一只「鑽石面紗」藍寶石鑽石戒指，主石是逾13克拉的馬達加斯加藍寶石，濃鬱色澤為藍寶石中頂尖的皇家藍，與喀什米爾、斯里蘭卡等產地的藍寶石相較起來毫不遜色，試圖打破彩寶產地迷思。

伯爵Desert Minerals「鑽石面紗」藍寶石戒指，主石為13.15克拉藍寶石，約2340萬元。（PIAGET提供）

伯爵Sunlight Escape祖母綠項鍊，約2240萬元。（PIAGET提供）