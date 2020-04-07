全球新冠疫情升高，各精品時裝周等都取消大秀，轉而投入抗疫行列，雖新冠疫情還看不到盡到，但仍有少數精品看好台灣市場，在台灣新冠疫情控制得宜下，在全國推出品牌展示。

瑞士頂級珠寶品牌伯爵《Golden Oasis 鑠金之旅》頂級珠寶暨腕錶展二部曲，於4月7日（二）至4月13日（一）於台北101伯爵專賣店展出，成為全球首站的展示地點，以Golden Oasis頂級珠寶系列為主軸，共匯聚總價逾新台幣12億，近130件精彩絕倫的頂級珠寶腕錶作品。

瑞士頂級珠寶品牌伯爵《Golden Oasis 鑠金之旅》頂級珠寶暨腕錶展二部曲，於4月7日（二）至4月13日（一）於台北101伯爵專賣店展出。(圖/品牌提供)

伯爵這次展出的作品靈感源自迷戀漠地的驕陽，伴隨時光流動造就的萬千變化沙漠景致，以「光之嬉戲」（Play of Lights）、「漠地之泉」（Desert Minerals）、「原生之花」（Native Bloom）三大主題勾勒出探索綠洲生命力的鑠金之旅。

「原生之花」（Native Bloom）主題中，價值高達1億1400萬的「綠洲秘境」可變換五種配戴方式，從長鍊、胸針至腕間。(圖/品牌提供)

「漠地之泉」（Desert Minerals）系列呈現的，彷彿邀人們一同走入沙漠泉水的奇幻世界。(圖/品牌提供)

「光之嬉戲」（Play of Lights）主題中帶來「夕暉之彩」頂級珠寶鑽石項鍊，詠嘆夕霞時分。(圖/品牌提供)

伯爵將其對大自然的讚嘆展現於鮮豔彩寶與懾人美鑽之間，帶領貴客窺探大漠天光的燦陽耀動，霞日紅暈的醉人閃爍及黯夜星塵下的葉影浮動。透過傳世巧匠的妙手生花，結合品牌獨特當代設計美學，從而化為動人的絕世珍稀作品。

《Golden Oasis 鑠金之旅》頂級珠寶暨腕錶展

伯爵專賣店全台巡迴鑑賞

台中大遠百1F / 3月27日 至 4月4日

台北101購物中心 3F / 4月6日 至 4月13日

微風百貨1F / 4月18日 至 4月27日

遠東SOGO台北復興館 2F / 4月29日 至 5月4日

微風之夜檔期 / 5月6日 至 5月10日