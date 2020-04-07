「越在地越國際」近年蔚為飲食潮流顯學，CANTINE MARAIS 瑪黑餐酒在這波趨勢中推出新意料理。嚴選當季美味食材，以創意技法結合在地特色，透過料理不僅與食材本身對話，也與風土對話，充份呈現風土滋味的風格面貌。走一趟瑪黑餐酒，絕對可以窺見創意不停止的精神，讓人心靈和胃袋雙重滿足！

在此同時，歡慶瑪黑餐酒外帶服務上線，4/30前外帶可享驚喜價，料理全面8折，指定氣泡酒、紅白酒外帶5折。不論是在店內與三五好友聊天吃飯，或是想外帶餐飲酒水回家放鬆享用，瑪黑餐酒都能讓你的口腹之慾和荷包充滿驚喜。

前菜蜂巢芋泥鴨。（圖／邱映慈攝影）

9道以台式符碼入菜的新意料理，道道盈滿在地的記憶：前菜蜂巢芋泥鴨概念來自經典小點蜂巢芋角和香酥芋頭鴨，以法式油封鴨肉取代豬絞肉，搭配鹹蛋黃和紅心地瓜作成的奶皇醬，在芋香和鴨肉香中更添鹹甜風味；從凱薩沙拉概念發想出的口水雞沙拉，集合了各式台灣人熟悉的食材元素，口味香辣鮮爽，不僅開啟食慾也引出在地的記憶。

口水雞沙拉、炙燒甜蝦沙拉。（圖／邱映慈攝影）

脆麟馬頭魚。（圖／邱映慈攝影）

和牛乾拌麵延續台灣近年最流行的國民小吃乾拌麵風格，將澳洲和牛頰肉燉煮入味後，平鋪在以牛骨高湯和黑松露醬調配的乾拌麵上，一碗麵中濃縮了各種食材的精華，是不容錯過的上癮美味。

和牛乾拌麵為每日限量。（圖／邱映慈攝影）

帶骨豬里肌。（圖／邱映慈攝影）

而餐酒館不可少的下酒小點，瑪黑餐酒則獻上鹹酥佛倫羅斯炸牛肚。這道引人無限想像的料理，是以佛羅倫斯番茄燉牛肚為基底，燉煮至軟嫩之後再裹粉油炸。上頭撒上青花椒製成的胡椒鹽，搭配酥炸平葉巴西里，充滿台灣鹽酥雞的印象，同時又賦予更精緻的詮釋。Ｑ彈麻香的獨特口感滋味，讓人在微醺中越嚼越香。

鹹酥佛倫羅斯炸牛肚。（圖／邱映慈攝影）

「蟹肉塔可」是蟹黃炒蛋和蔥油餅的組合。（圖／邱映慈攝影）