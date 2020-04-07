保持良好心情和建立運動習慣，也是防疫不可忽視的一環。全球知名米蘭選品店10 Corso Como在微風南山開設Pop-up Store快閃店，推出各式「防疫生活小物」，讓人更有動力認真過好防疫的每一天。

10 Corso Como Logo水瓶，2380元。（微風精品提供）

10 Corso Como小巧收納盒，580元。（微風精品提供）

10 Corso Como X K-WAY聯名漁夫帽，1080元。（微風精品提供）

精巧小藥盒可以攜帶維他命C發泡錠，想喝就使用隨身瓶沖泡，增加免疫力；外出必備輕便好走的休閒鞋與能抵擋飛沫與細菌的漁夫帽；室內運動不可或缺的瑜珈墊……等小物，上有品牌標誌性的療癒圓形點點及可愛的微笑圖案，在緊張的防疫期間帶來舒壓好心情。快閃店即日起至6月30日於微風南山（星空塔大樓）重新開幕。

10 Corso Como金屬鉚釘隨身小包，1萬1180元。（微風精品提供）