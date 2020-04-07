10 Corso Como微風南山開快閃店 獻上療癒防疫小物 19:202020/04/07 中時 潘鈺楨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 保持良好心情和建立運動習慣，也是防疫不可忽視的一環。全球知名米蘭選品店10 Corso Como在微風南山開設Pop-up Store快閃店，推出各式「防疫生活小物」，讓人更有動力認真過好防疫的每一天。 10 Corso Como Logo水瓶，2380元。（微風精品提供） 10 Corso Como小巧收納盒，580元。（微風精品提供） 10 Corso Como X K-WAY聯名漁夫帽，1080元。（微風精品提供） 精巧小藥盒可以攜帶維他命C發泡錠，想喝就使用隨身瓶沖泡，增加免疫力；外出必備輕便好走的休閒鞋與能抵擋飛沫與細菌的漁夫帽；室內運動不可或缺的瑜珈墊……等小物，上有品牌標誌性的療癒圓形點點及可愛的微笑圖案，在緊張的防疫期間帶來舒壓好心情。快閃店即日起至6月30日於微風南山（星空塔大樓）重新開幕。 10 Corso Como金屬鉚釘隨身小包，1萬1180元。（微風精品提供） 10 Corso Como彩色微笑帆布袋，8880元。（微風精品提供） #防疫 #微風南山 #快閃店 #10 #Corso 也許您會感興趣 推薦閱讀 泰國今起宵禁 自每日晚上10點起至次日凌晨4點止 04:092020/04/03 財經要聞 地方搶出招 替失業止血 04:092020/04/03 財經要聞 守護老人家 防疫下半場主戰線 04:102020/04/03 地方新聞 防疫計程車隊 升級裝隔板 04:102020/04/03 地方新聞 北市防疫旅館關懷中心專線電話今上線 11:252020/04/03 生活 北市第8間防疫旅館上線 每晚4500 12:352020/04/03 生活 世界各國齊感謝 莎莎郭彥均開心台灣防疫被看見 16:222020/04/04 娛樂 北市再增防疫旅館！加價還可大啖5星級飯店美食 19:232020/04/04 旅遊 侯友宜慰問消防防疫專責分隊 勉勵不能鬆懈 13:412020/04/05 生活 防疫大使KOKO再出招 警消共同防疫陣線 16:292020/04/05 生活 時尚熱門新聞 小嫻穿比基尼曬日光浴 「真實身材」網噴鼻血 - 星光 - 時尚 子瑜白色上衣超透視！強光一照「裡面看光」引暴動 - 星光 - 時尚 「華航侯佩岑」比基尼正面挖空擠雙球！火辣撞衫「學霸女神」邵岱兒 - 星光 - 時尚 真人版芭比娃娃李素英「繃帶裝」透V字！內衣痕全看光 - 星光 - 時尚 具惠善曬婚變激瘦近況！驚人「臉部變化」網看傻眼 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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