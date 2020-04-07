頭皮、臉皮、肌膚，既是身體的一部分，亦是獨一無二的全部。頭皮洗髮精品牌AROMASE艾瑪絲推出5α捷利爾洗髮沐浴露 3 in 1，選擇最簡單也最直接的清潔方式照顧頭皮、臉部與全身肌膚，以全植物草本萃取的簡單成分，pH5.5溫和不流淚配方，讓洗淨「回歸初心」。

5α捷利爾洗髮沐浴露細緻的泡沫，清新潔淨的氣味，快速輕柔帶走全身的疲憊與汗味髒污，並為身體鎮靜舒緩整日的外在刺激。斷捨離不必要的清潔負擔，捨棄不需要的瓶瓶罐罐，5α捷利爾洗髮沐浴露3 in 1提供給全家大小、喜愛旅行、運動、甚至敏感肌、痘痘肌族群更單純、原始、迅速的健康潔淨體驗。

AROMASE艾瑪絲研發團隊認為，全身最需要被呵護的部位就在頭皮。頭皮的組成結構比其他部位肌膚複雜許多，它更容易出油、敏感、脆弱。生產一瓶健康的頭皮洗髮精，往往需要比沐浴乳更花心思研發。「5α捷利爾洗髮沐浴露 3 in 1」更是如此。不含油脂成分，不添加化學防腐劑、乳化劑，以及人工色素與容易造成過度清潔的界面活性劑等。如果這一瓶潔淨露可以洗頭皮，你大可以放心，它也能洗臉、洗肌膚。

艾瑪絲深入研究出完美平衡全身不同部位的潔淨需求，極簡單純的植萃配方，只留下肌膚清潔所需。溫和弱酸PH5.5連私密處都可以溫和對待，敏感頭皮/肌膚也適用。貼心設計不流淚配方，讓1歲以上小朋友就可輕鬆使用。一瓶就可以全身洗淨，全家滿意！為你的肌膚健康回歸初心，創造不簡單的洗沐體驗！

5α捷利爾洗髮沐浴露 3 in 1不只適用於各種肌膚與年齡，更針對喜愛健康生活、熱愛旅行、運動的族群特別推出80ml與260ml兩種容量，不管是健身房、2天1夜露營到家族的一周旅行，都可以一瓶搞定！快速清爽的洗沐體驗，給你說走就走的行動力！

▍活動

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✔️獎品內容 ｜ AROMASE艾瑪絲5α捷利爾洗髮沐浴露*1瓶

✔️公佈時間 ｜ 2020/4/16

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