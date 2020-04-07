台灣第一名媛、微風廣場少奶奶孫芸芸，天生擋不住的星味和時尚感，加上雄厚的背景，成為許多女性嚮往的目標。時常分享穿搭的她，最近曬出兩張照片，卻因坐桌子的行為被創作歌手「信」蘇見信的女友Wei Wei調侃。

照片中，孫芸芸戴著自創品牌飾品，揹著Burberry的包包，身穿焦糖色的長洋裝，裙襬開衩設計露出修長美腿，高顏值和纖細的體態讓人稱羨。

她隨興坐在木頭桌上拍照，擺出悠哉、自在的pose，彷彿雜誌內頁才會出現的大片，不過好友Wei Wei卻在底下留言：「桌子沒壞吧？」間接虧對方的體重，但孫芸芸沒有生氣，反而高EQ回應：「有可能...謝謝關心。」還留下許多笑哭的表情符號。

Wei Wei是信交往17年的女友，兩人愛情長跑多年，已經求婚成功，感情十分穩定，彼此的生活圈也早融合，Wei Wei時常出現在微風幫的聚會中，與孫芸芸、關穎、蕭亞軒、楊謹華等人交情匪淺，怪不得能直接調侃還能不動怒。

在 Instagram 查看這則貼文 Wei.（@w824824）分享的貼文 於 PDT 2017 年 8月 月 6 日 上午 4:50 張貼

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