台灣第一名媛、微風廣場少奶奶孫芸芸，天生擋不住的星味和時尚感，加上雄厚的背景，成為許多女性嚮往的目標。時常分享穿搭的她，最近曬出兩張照片，卻因坐桌子的行為被創作歌手「信」蘇見信的女友Wei Wei調侃。

照片中，孫芸芸戴著自創品牌飾品，揹著Burberry的包包，身穿焦糖色的長洋裝，裙襬開衩設計露出修長美腿，高顏值和纖細的體態讓人稱羨。

在 Instagram 查看這則貼文

@burberry @yunyunsun_official

孫芸芸 Yun Yun Sun（@aimeeyunyunsun）分享的貼文 於 張貼

她隨興坐在木頭桌上拍照，擺出悠哉、自在的pose，彷彿雜誌內頁才會出現的大片，不過好友Wei Wei卻在底下留言：「桌子沒壞吧？」間接虧對方的體重，但孫芸芸沒有生氣，反而高EQ回應：「有可能...謝謝關心。」還留下許多笑哭的表情符號。

孫芸芸被暗指體重太重，高EQ回應信女友Wei.（圖／IG@aimeeyunyunsun）
孫芸芸被暗指體重太重，高EQ回應信女友Wei.（圖／[email protected]

Wei Wei是信交往17年的女友，兩人愛情長跑多年，已經求婚成功，感情十分穩定，彼此的生活圈也早融合，Wei Wei時常出現在微風幫的聚會中，與孫芸芸、關穎、蕭亞軒、楊謹華等人交情匪淺，怪不得能直接調侃還能不動怒。

在 Instagram 查看這則貼文

Wei.（@w824824）分享的貼文 張貼

在 Instagram 查看這則貼文

Wei.（@w824824）分享的貼文 張貼

在 Instagram 查看這則貼文

Wei.（@w824824）分享的貼文 張貼

孫芸芸低胸背心「項鍊卡深溝」網羞：好邪惡

孫芸芸同框20歲女兒！「五官、美腿」神複製網讚：根本姐妹花

基因太強！191cm信女兒「大長腿輾壓老爸」只差半顆頭

最美空姐深V爆乳裝！深夜同框「華航林依晨」警察找上門原因曝光

#孫芸芸 #女友 #Wei # #時尚 #穿搭 #名媛 #有錢 #愛情 #婚姻 #調侃 #身材