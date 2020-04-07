前空服員 Jolina 因擁有一雙笑起來超甜美的電眼、姣好身材，而被譽為「華航侯佩岑」，雖然她早在去年11月就正式退役，卻依舊維持著高人氣，已是IG上坐擁11.1萬追蹤者的網紅，考慮到近期的新冠肺炎（COVID-19）疫情，Jolina特別與好友相約到南投玩，更釋出一系列火辣泳裝照，讓網友們看了鼻血流不停。

近日，Jolina 表示自己為了遠離人群來到南投埔里，只見她一連穿上多套火辣戰服，打算大曬好身材，尤其這套嫩粉色比基尼，以前胸挖空配上綁繩的設計，襯托出她渾圓雪白的美胸，剛好露出最集中的部分，讓胸型一覽無遺，配上她趴在戶外泳池中的俏皮動作，畫面十分養眼，而這件超辣泳衣就連「學霸女神」Debbie（邵岱兒）也穿過同款呢！

在 Instagram 查看這則貼文 Jolina0711（@jolina0711）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 6 日 上午 7:02 張貼

Jolina 光是PO出一系列度假照就讓粉絲們陷入瘋狂，可看出她的體態超好，不過她耍美同時也不忘呼籲抗疫，溫馨寫下多個提醒，包含「#保持安全距離」、「#戴上口罩保護自己保護他人」、「#防疫人人有責」、「#沒事多洗手」等，呼籲粉絲們小心安全。

在 Instagram 查看這則貼文 Jolina0711（@jolina0711）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 5 日 上午 7:47 張貼