「嵜 SAKImoto Bakery」仿造日本一號店風格，打造水泥灰及暮色設計，全店約共42個座位。（吳奕萱攝）

2種吐司、15種果醬創造多種抹醬組合，吸睛度爆表。（吳奕萱攝）

曾創下預約等候3個月的超人氣日本生吐司品牌「嵜 SAKImoto Bakery」正式登台，首間海外店鋪搶進台北信義商圈，並將於4月9日（四）正式營運。

看好台灣每年600億烘焙商機，日本知名甜點集團DOROQUIA HOLATHETA，繼旗下品牌PABLO半熟起司塔後，再將超高人氣生吐司專賣店「嵜 SAKImoto Bakery」帶入台灣。店內招牌商品「極生奶油牛奶吐司」、「極美自然吐司」，及15種經典寶石果醬，提供內用、外帶及飲品。

品牌表示，因為疫情緣故，原本應該會更早開幕，且日本方面代表目前也無法來台，錯過開幕活動實屬可惜。生吐司製作採用北海道鮮乳，遵從總部SOP重現與日本相同的生吐司美味，「生」指的並非吐司的熟度，而是「天然感、不外加任何東西」之意。因此直接吃就非常好吃，也不需人工調味；另一大特色就是細緻輕薄的吐司邊，咀嚼起來Q彈濕潤、毫不乾澀。

為歡慶「嵜 SAKImoto Bakery」正式登台，4月9日至4月13日試營運期間，凡消費滿600元，即贈單片裝極美自然吐司兌換券一張。