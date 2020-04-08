以下3個星座非常重視初戀，無論已經分手了多少年，在心中還是對於當年懵懂的愛情留有一席之地。

▍1.巨蟹座

巨蟹可謂是初戀情結最深的人，即便早已與他分道揚鑣，心裡始終為這段懵懂的愛情留一方空地，深埋心底直至死亡。所以在還未完全釋懷之前，他們對初戀總是抱著一種莫名的遺憾！畢竟他們太戀舊了，內心又非常柔軟，所以每當投入進一段感情中時，就很難再走出來，更何況是最難忘的初戀，就更讓他們有種割捨不掉的感覺！

那時他們會反反复复思考這段感情失敗的原因，或許是自己不夠勇敢，又或者是自己喜歡逃避問題等等，會想著要是自己當初再堅持一下下，是不是結果就不一樣了。因此巨蟹一直將初戀放在心底最深處的地方，小心翼翼的保存，努力的不去觸碰，用心記住他的美好，然後在回憶裡不斷美化，以至於變得更加無法忘懷！

要知道，巨蟹要放下一個人太難了，所以他們最美好的一段感情就是初戀。因為當巨蟹經歷過多段感情后，他們只會將自己的心鎖的越來越緊，於是能讓他們沒有顧慮去表達心意的只剩下第一段感情，那時他們除了珍惜，沒有第二個選擇！

▍2.獅子座

獅子座的初戀，如煙花般絢爛迷人，即便是在18-24歲的初戀階段，獅子座也會如少年時般青澀又熱烈地去追求自己的心上人，不做一絲遮遮掩掩。所以比起天秤來說，獅子的初戀就顯得更熱鬧和刺激了，有種轟轟烈烈，青春的感覺！但初戀雖然美好，卻未必能夠持久。此時的獅子太過天真，性情過於直露，難免會因為一些小事而與對方產生矛盾，以至於讓雙方因年輕和不成熟而選擇分開！

所以對於那段青澀的初戀，獅子還是留有不少遺憾的，就像是《那些年》中的柯景騰，在雨中負氣離開沈佳宜後，對這個讓自己拼過命喜歡的女孩，還是有不少留戀，所以才有了在婚禮上經典的一幕！

我若離去，後會無期——這便是傲氣的獅子失落初戀的最多原因，等到多年之後獅子們才會發現，「原來我用一轉身離開的你，要用一輩子來忘記」。

▍3.天秤座

天秤的初戀和其他人有種很大的區別，沒有狂熱，沒有激情，一般都是淡淡的，正如他們對每個人的態度一樣，溫暖又不熱烈，一視同仁，很難讓人有種被特殊對待的感覺！所以他們和初戀之間最大的吸引力就是那份難得可貴的默契，不用任何言語，只要一個眼神，一個小小的舉動就能瞬間了解到對方的心意。因此天秤的戀愛和失戀都非常自然，沒有經過太多的大風大浪，也沒有一點百轉千迴，以至於留下了不少遺憾。

許多想要做的事情沒有做，曾經答應的承諾也沒有實現，共同留下的回憶也消失在了風中，然後讓這段純純的戀愛很難留下一點難忘的回憶！畢竟初戀裡的片段都太平淡了，不似雙魚那麼浪漫，也不像天蠍那麼瘋狂，因為慣有的矜持，讓自己在想要挽回時，都無處下手！

對於天秤來說，那個時候的感情單純、青澀，也脆弱，輕輕一碰就會破碎。所以他們往往會把初戀的失敗，歸咎到年少的不懂事上，別看表面已經釋懷，不做任何留戀，其實他們只是倔強的將其埋藏在了心裡，時間再長也很難忘懷！因此即使是年輕時的魯莽，也會讓成年後的天秤有種想要挽救一下想法，更何況是青澀時的一點遺憾？所以就算已經對對方沒有了愛意，天秤也會為了自己再嘗試一下！

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