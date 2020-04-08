便秘是現代人的通病，常見的原因有許多，不外乎飲水不足、纖維食物攝取量少、壓力、緊張及憂鬱、勞累、肥胖、久坐、藥物及疾病因素……等，許多病患常是複合因素造成的，所以查出真正的病因則顯重要。中醫師蔡雯欣醫師表示大部份來看診的便秘患者，大多都已嘗試過各種方式，舉凡益生菌、健康食品，甚至是軟便劑，有時卻不見得見效。

同一種方法無法解決所有便秘問題，便秘在中醫臨床常見症狀，可細分為五型，其治療方式，各有不同。熱秘型易口乾口臭、大便乾燥堅硬，調理重點為清熱潤腸，可多攝取水梨、白蘿蔔、西瓜等袪火通便的食物；氣滯型常見於高壓力族群，容易消化不良或常打嗝，調理重點為順氣導滯，宜攝取柚子、陳皮、佛手柑、白蘿蔔等解鬱行氣的食物；氣虛型常見於體弱多病者，活動量少的老人，調理重點為補氣潤腸，可多吃補氣的食物，如：山藥、紅棗、黑芝麻、蜂蜜、人蔘、四物湯、八珍湯；血虛型大多發生在病後或術後，調理重點為養血潤腸，可多攝取牛肉、豬肝、紅棗、菠菜等補血食物；冷秘型易手腳冰冷、或腰膝酸軟、腹中冷痛，調理重點為溫陽通便，可進補羊肉，肉桂、茴香、乾薑、肉蓯蓉、韭菜做料理調配。

蔡雯欣醫師表示常有病患會詢問吃藥調理到底要花多久時間，以醫師觀點來看是「治標容易，治本難」，中醫著重於治本、調理體質，不同的病症在詳細的四診合參後，將病患做證型歸類，此時用藥處理才能精準，中醫調理及體質改變需時間及耐心，通常需六周至三個月時間不等，患者配合度、生活習慣改變更會影響治療時間長短。

蔡雯欣醫師最後也分享她近期有一名年輕女性因有嚴重便秘問題上門求診，細問之下可能還伴有月經不規則、痛經、消化不良、脹氣……等多重問題，工作壓力大又飲食方面三餐不定時、冰冷飲居多，最後導致腸道無力、無便意，證型屬五型便祕中的冷秘型，患者在服藥的同時又搭配針灸、溫灸治療，以及配合規律運動，以刺激腸胃道的蠕動，改變飲食習慣，最後不僅便秘解決了，連帶其他腸胃及生理問題、水腫都一併改善了。