今年27歲的香港女星陳詩欣（Eunice）憑旅遊節目《3日2夜》走紅，長相甜美身材好讓她成功吸引廣大粉絲的關注，更成為收視女神。近期面對新冠肺炎（COVID-19）疫情當前，就連明星都減少工作量，盡量留在家中防疫，陳詩欣特別邀請「娛樂新聞主播」鞏姿希一起挑戰卸妝，以真面目逗樂粉絲。

為了增加隔離在家的趣味，陳詩欣就與好友鞏姿希一起在IG上大玩「卸妝挑戰」，兩位美女犧牲色相直接對著鏡頭卸妝，影片中，她們默契地穿上性感背心，大方從眼部開始進行全臉卸妝，最後大方以素顏示人，只能說兩人的仙女膚質實在太搶眼，真實膚況好到不需開濾鏡，跟美肌模式幾乎零落差。不過鞏姿希的胸前意外因沾到水而濕一片，十分引人遐想。

身為女星，在鏡頭前的膚況無法騙人，兩人除了變色片之外，真的都卸光了！但也有眼尖粉絲發現關鍵在內眼線、種睫毛以及霧眉，不過影片一出依舊引來大批網友們狂讚「素顏依然美」。

在 Instagram 查看這則貼文 陳詩欣 Eunice（@eunicechanszeyan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 1 日 上午 3:50 張貼