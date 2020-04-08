以甜美長相及好身材活躍在綜藝節目的「國光女神」許薇安（Vivi Hsu），不僅是身高170公分的運動系美女，更有著34E、24、34的魔鬼身材，曾獲選《FHM》看板女郎冠軍，在IG上也是擁有超過89萬粉絲追蹤的人氣網紅。

近日，因應新冠肺炎疫情還在延燒，許薇安發揮網紅的影響力，發文並附上只穿背心爬山的辣照，呼籲大家可以衝戶外走走：「疫情還在⋯大家要出門盡量去空曠的地方喔！」但下一句卻調皮大撩粉絲：「下面已濕，我是說我小可愛下面。」仔細一看，瞬間讓粉絲全體暴動。

在 Instagram 查看這則貼文 許薇安Vivi Hsu（@vivihsu0317）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 4 日 上午 5:53 張貼

以目前的情勢來說，假日在家不要出門人擠人就是最佳的防疫，許薇安也表示：「其實現在的疫情很適合本身就愛獨處的我。」只見她開心在家試穿新衣，雖然已經在白色爆乳BRA外套上毛衣，依舊藏不住浮誇身材，尤其從側面看，簡直讓人一秒噴鼻血。

在 Instagram 查看這則貼文 許薇安Vivi Hsu（@vivihsu0317）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 5 日 上午 5:16 張貼

平常以模特兒與主持人工作為主業，許薇安開朗活潑的形象深受廣大男粉絲喜愛，過去曾出版寫真集《薇薇一笑》、《Red Alert》，每一本的尺度都走大膽狂野路線，今年更推出2020公益寫真桌曆，人美就連做愛心都不落人後。

在 Instagram 查看這則貼文 許薇安Vivi Hsu（@vivihsu0317）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 21 日 上午 6:39 張貼