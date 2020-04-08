除了4大超商之外，全聯福利中心今天（8日）宣布加入「口罩實名制2.0」線上第4輪預購行列，今天早上8時起至10日晚上20時，民眾使用eMask口罩預購系統登記預購，並於11日早上8時至4月13日晚上20時完成繳費，即可在16日至29日到全台987家全聯門市領口罩。領取時需攜帶身分證或上面有身分證字號的駕照、健保卡等，以及提供取貨序號讓門市人員核對即可領取。

全聯表示，新冠肺炎疫情發生以來，各賣場都加強清潔及消毒，包含手推車、購物籃等，且在定點提供酒精給消費者使用。部分設有麵包櫃的門市目前皆暫停試吃，減少直接接觸，其中有部分門市同步撤掉用餐區。此外，也建議消費者使用「PX Pay」採非接觸性支付方式，本月10日至7月2日還推出點數2倍送活動，用「PX Pay」消費滿100元送6點福利點（含原3點）。

而美廉社728間門市今起（8日）也加入「口罩實名制2.0」線上第4輪預購行列，為了讓更多民眾方便領口罩，且達到有效分流人潮，美廉社自3月中起便極力爭取，隨後馬不停蹄進行系統串接測試，期望能在防疫時期盡一份心力。

美廉社728間門市今起（8日）也加入「口罩實名制2.0」線上第4輪預購行列。（美廉社提供）

今天早上8時起至10日晚上20時，民眾使用eMask口罩預購系統登記預購，並於11日早上8時至13日晚上20時完成付款，可於16日至29日憑簡訊到美廉社領取9片成人口罩，領取時報身分證後4碼及提供取貨序號讓門市人員核對，即可完成領取口罩程序，且當面清點數量並確認是否有瑕疵，若數量有誤或有瑕疵可更換。

16日至20日期間領取口罩，不用消費即享有滿百加價購優惠，日本味覺糖葡萄Q糖、日本味覺糖白葡萄Q糖，1包市價59元，加購價39元；可口可樂600ml，1瓶市價29元，2瓶加購價35元；水晶肥皂150g x 4入，市價120元，加購價75元，數量有限售完為止。

22日至29日期間領取，SNICKERS士力架花生巧克力，1條市價35元，2條加購價39元；VV英式紅茶、日式無糖緣茶、日式無糖烏龍茶，每瓶市價50元，加購價25元；妙潔PE保鮮膜，每支市價69元，加價購39元，數量有限售完為止。