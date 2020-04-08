有鑑於台灣女性對於肌膚防曬防護要求日漸增長，同時想在忙碌快節奏生活一次解決防曬及上妝雙重需求，理膚寶水2018年推出「理膚寶水全護清爽防曬亮白乳SPF50 + PA++++」以醫美級抗UV防曬防護力與極佳自然無瑕裸亮妝效，在日本上市後創下日本理膚寶水全年全品項銷售第一名佳績！

2020年，理膚寶水再度引領全球妝前「美肌防曬」新趨勢、特別針對台灣消費者常見膚色不均及敏感肌常見肌膚泛紅問題，推出全新潤澤玫瑰新色「理膚寶水全護清透亮顏妝前防曬隔離乳SPF50 + PA++++」富含極高抗UV防曬專利成分完整抵禦長波UVA/短波UVA/UVB對肌膚造成黑老傷害，搭配超强抗氧化及抗發炎複方强化肌膚防禦力，同時加入「高效亮顏成分」，使用後能立即呈現如玫瑰般潤澤粉嫩膚色，有效修飾敏感泛紅肌膚，針對台灣女性對妝前防曬隔離及素顏霜產品最在意保濕不脫妝需求，再加入獨家「理膚寶水溫泉水」保濕複合配方，長效維持肌膚鎖水保濕達8小時不脫妝。

全護清透亮顏妝前防曬隔離乳富含獨家「理膚寶水溫泉水」保濕複合配方，改善乾燥龜裂的粗糙角質層速效保濕平整，讓妝感穩定服貼避免脫妝浮粉。。（圖／邱映慈攝影）

全新「理膚寶水全護清透亮顏妝前防曬隔離乳SPF50 + PA++++」可作為妝前、隔離乳、防曬乳等使用，功能超越市面上素顏霜及妝前乳產品，只需要5秒就可以超快完成妝前隔離，同步達到肌膚不曬黑不曬老的全護防曬功效！

推薦使用方式：

【STEP 1】在手掌擠出約「食指第一指節長度」用量，平均點在額頭、鼻子、二側臉頰及下巴。

【STEP 2】使用手指從裡到外輕輕推開，避開眼睛和嘴巴。

將「全護清透亮顏妝前防曬隔離乳」平均點在額頭、鼻子、二側臉頰及下巴再推開。（圖／品牌提供）

【STEP 3】在二頰等五官突出處，多上一層創造出3D立體亮顏修飾效果。

【STEP 4】於額頭及下巴同步多上一層創造出3D立體亮顏修飾效果。

【STEP 5】最後用防曬粉餅定妝，即完成提亮修飾膚色及做到最高UV防曬防護。

可加強使用在五官突出處，最後用粉餅或蜜粉定妝即可。（圖／品牌提供）

▍活動

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✔️抽獎活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看理膚寶水推出新品「全護清透亮顏妝前防曬隔離乳」潤澤玫瑰新色！

✔️獎品內容 ｜ 理膚寶水全護清透亮顏妝前防曬隔離乳*1

✔️公佈時間 ｜ 2020/4/16

※本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。※