根據「大台中房市交易動態資訊平台」資料顯示，2月份台中建照戶數較去年同期大幅成長超過4倍，前2月也有年增2.8倍的爆量表現。業界人士分析，年初受到疫情影響尚不明顯，數據充分反映疫情爆發前建商的推案信心，但若此波疫情遲遲未能獲得控制，則爆量的新增供給恐成房市隱憂。

根據統計，台中今年2月的建照戶數為3496戶，出現月增45.1%、年增4.42倍的大幅成長，使照數量則明顯銳減，僅176戶，月減85%、年減47.8%；累計今年1～2月的建照量合計為5905戶，較去年同期增加3842戶，成長約2.86倍，使照數量則為1345戶，比去年同期減少457戶，年減25.4%。

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室特助陳孟筠表示，台中2月建照戶數大幅攀升，主要是沙鹿區與東區都有單一個案超過400戶的挹注，北屯區亦有合計超過500戶的量體，但從前2月建照數量出現年增近3倍的爆量表現來看，顯示建商對於台中房市的後續發展深具信心。

陳孟筠指出，2月雖然已爆發新冠肺炎疫情，但災情尚未擴大，對房市與建商推案信心的影響並不明顯，這樣的數據頗能反映疫情爆發前的建商心態，也與建商為因應目前剛性需求的低總價門檻，轉推小坪數、戶數多的產品有關，而事實上，若將時間拉長來看，台中的建照戶數已連續4年攀升，2019年甚至創下歷史高點，顯示台中房市在疫情爆發前，確實處於穩定成長的階段。

台灣房屋智庫經理陳炳辰也指出，台中市近年的重大建設相當多，各重劃區的開發也有很大進展，且除了市中心，過去台中縣的區塊也受到相當程度的關注，刺激剛性需求買盤大舉出籠，都讓建商看好房市回溫而大舉獵地，導致建照數量漸增。

反觀使照數量創新低，陳孟筠解釋，主要是建商為了避免稅費有跨年度問題，通常會趕在年底前取得使照，例如去年11月，使照量為繼2015年12月以後，再次突破兩千戶大關（2013戶），已消化掉部分量體，再加上適逢季節因素（農曆新年），因此今年前2月的使照量較去年同期出現大幅衰退。

旭美開發有限公司總監邱工銘則表示，使用執照的數量與過去幾年的建照取得數量有關，而回朔到3年前，台中房市因受到政策影響，景氣相對低迷，因此建照數量也較萎縮，導致3年後的使照數量降低，但也顯示建商手上的餘屋不多，加上實際觀察台中市整體房價，自房地合一稅迄今並未走弱，均顯示房市正朝著正向、健康的方向發展。

不過，邱工銘也提醒，疫情對接下來的房市影響仍不容忽視，倘若疫情發展持續蔓延，民眾購屋信心恐再受衝擊，屆時建商取得執照的腳步也勢必放緩，甚至必須以讓利來刺激買氣。