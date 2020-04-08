繼超商和全聯後，美廉社728間門市今起（8日）也加入「口罩實名制2.0」線上第4輪預購行列，為了讓更多民眾方便領口罩，且達到有效分流人潮，美廉社自3月中起便極力爭取，隨後馬不停蹄進行系統串接測試，期望能在防疫時期盡一份心力。

今天早上8時起至10日晚上20時，民眾使用eMask口罩預購系統登記預購，並於11日早上8時至13日晚上20時完成付款，可於16日至29日憑簡訊到美廉社領取9片成人口罩，門市詳見官網：http://www.simplemart.com.tw/ec99/ushop20097/map.asp。領取時報身分證後4碼及提供取貨序號讓門市人員核對，即可完成領取口罩程序，且當面清點數量並確認是否有瑕疵，若數量有誤或有瑕疵可更換。

16日至20日期間領取口罩，不用消費即享有滿百加價購優惠，日本味覺糖葡萄Q糖、日本味覺糖白葡萄Q糖，1包市價59元，加購價39元；可口可樂600ml，1瓶市價29元，2瓶加購價35元；水晶肥皂150g x 4入，市價120元，加購價75元，數量有限售完為止。

22日至29日期間領取，SNICKERS士力架花生巧克力，1條市價35元，2條加購價39元；VV英式紅茶、日式無糖緣茶、日式無糖烏龍茶，每瓶市價50元，加購價25元；妙潔PE保鮮膜，每支市價69元，加價購39元，數量有限售完為止。