Dior推出全新Gem寶石晚宴包，將線條簡約洗鍊的晚宴包與璀璨美鑽及華貴寶石完美融合。透過Dior工作坊的藝匠以處理高級訂製服的皮革鑲嵌（Maroquinerie）手法，有別於傳統的車縫線或黏著的處理方式，不著痕跡的將寶石鑲嵌於晚宴包上，如自皮革內萌生的璀璨。
「Gem」在英文定義中的珍貴寶石意涵，使用品牌標誌性珠寶設計符碼，如迪奧先生摯愛的玫瑰Rose Dior Bagatelle珠寶，或象徵幸運八芒星的Rose des Vents ，結合了最初誕生於2017年Maria Grazia Chiuri甫加入Dior發表的春夏時裝系列配件中的D-Bee蜜蜂裝飾皮革晚宴包款。
如同迪奧先生曾寫道：「因為人手締造之物承載著機器製品無法擁有的詩意與生命力。」Gem寶石晚宴包全程以手工方式處理，一針一線細膩縫製。集結女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri與珠寶創意總監Victoire de Castellane的創意靈感，從皮革的挑選、珠寶配飾的鑲嵌技藝到採用高級訂製的皮革鑲嵌工法製作，包款面料的揀選上，從絲滑光澤的緞面材質，到素有「皮革寶石」代表的鱷魚皮款式，過程始從：觸摸、感受、檢查、到審視，都確保包款擁有無懈可擊的品質。
4月15日起至4月21日，全新Gem寶石晚宴包限量系列將隨年度Dior珍稀皮革系列鑑賞展，於台北信義新天地A4館及高雄漢神百貨的Dior精品店隆重登場。
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