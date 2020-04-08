新冠肺炎疫情期間，宅在家也要好看、好吃，家樂福因應追劇、看電影追求4K UHD高畫質、高享受，推出網路熱銷美國品牌AOG65型智慧連網UHD顯示器，原價2萬1999元，家樂福專屬會員價1萬6888元，約77折，全台限量200台；凡購買39型以上液晶顯示器或電視，加贈1組價值890元的萬用壁掛架。

家樂福LG變頻上下門雙門冰箱，343公升、寬59.5cm x 深68.2cm，3萬5900元，買2台還可靈活雙拼成對開冰箱。（家樂福提供）

家樂福LG變頻上下門雙門冰箱，343公升、寬59.5cm x 深68.2cm，3萬5900元，買2台還可靈活雙拼成對開冰箱。（家樂福提供）

今（8日）起至14日持玉山家樂福聯名卡/Debit卡，購買家電商品單筆每滿2000元送200元家電商品現金折價劵，單筆回饋最高1萬元。此外，為了滿足吃的需求，冰箱需要大容量，家樂福推廌能源效率第一級的LG變頻上下門雙門冰箱，343公升、寬59.5cm x 深68.2cm，3萬5900元，買2台還可靈活雙拼成對開冰箱。

購買家樂福39型以上液晶顯示器或電視，加贈1組價值890元的萬用壁掛架。（家樂福提供）

21日前購買4大家電LG、SAMSUNG、TOSHIBA、TECO指定冰箱、洗衣機，會員紅利點數10倍送。此外，家樂福工作人員今起防疫再升級，戴上透明全護面裝備，保護員工，也保障顧客安全。