44歲香港女星梁詠琪（Gigi Leung) 出道多年，1997年以一首《短髮》紅遍全亞洲，向來也以俏麗的招牌短髮造型示人，因此被譽為「永遠的短髮美女」，近日她在IG發出多張清純的舊照跟粉絲們分享，凍齡的美貌大家全驚呆，不過兩款造型卻判若兩人。

梁詠琪表示：「朋友整理了一些90年代的舊照片給我，太珍貴！」分別是她15歲及16歲拍下的照片，看起來模樣青澀卻不減氣質，臉上還有著可愛的嬰兒肥，五官則跟現在沒差別，歲月幾乎沒在她臉上留下痕跡，是標準從少女時期就散發滿滿仙氣的美人。

梁詠琪笑著說：「十幾歲時喜歡留長頭髮，不過不喜歡花時間整理，什麼燙髮染髮甚至連剪髮都懶得去弄，總之就是個非常天然青春的少女！」但自從18歲第一次剪了短髮後就上癮，長髮從此成為絕響。搞笑的是，就連她的5歲女兒 Sofia 看到照片，都直呼「Well....it's not your style !（這不是你的風格）」童顏童語也意外逗樂媽媽，十分理性又中肯。

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在 Instagram 查看這則貼文 Gigi Leung梁詠琪（@gigileungwingkei）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 30 日 下午 7:50 張貼