新冠肺炎疫情持續影響台灣，重創經濟，社會住宅推動聯盟、崔媽媽基金會等5個住盟團體，今(8)日聯合呼籲政府，應該針對疫情期間受解雇、減班減薪影響的民眾，提供「緊急租金補貼」，來保障民眾的居住需求。

根據勞動部統計，「勞雇雙方協商減少工時」（減班減薪）的事業單位與影響人數，從一月中的25家事業單位、941人，激增至三月份有308家事業單位、7916人，成長8倍。其中雙北減班減薪的人數為3427人，佔減班減薪總人數的43.2%。

住盟表示，這些受到疫情而衝擊經濟的受薪階級，又以「租屋族」的情況最為艱困，因為房租是一種「固定支出」，受減班減薪影響的民眾，勢必得節衣縮食，擠壓其餘生活開支，甚者將面臨付不出房租，而被迫搬離而無處安居的困境。

OURs都市改革組織發言人彭揚凱表示，或有人會問，台灣目前已經有租金補貼制度了，為何還需要「緊急租補」？主要是基於以下三個特性：「區別性」、「急迫性」以及「臨時性」。

「緊急租補」對象為受疫情薪資縮減但目前未獲相關住宅補貼的租屋族，與現行租補有所區別，不會重複。可立即協助受疫情衝擊的租屋族，而現行租金補貼採當年7-8月申請下一年度方式，將緩不濟急。乃因應疫情之臨時性作為，與依住宅法之常態性租金補貼不同。

住盟強調，為了因應疫情對租屋族的衝擊，歐美各國政府紛紛祭出因應對策，例如疫情期間，房東禁止驅離房客，或是明訂凍漲房屋租金，給予房東減稅來換取降租等政策。但目前因為台灣屬小房東為主的「地下化」租屋市場，政府無法掌握出租現狀，難以採取類似的機制手段。因此我國政府相對可行的做法，就是提供「緊急補貼」協助。

國家住都中心指出，新冠肺炎疫情爆發至今，影響國內整體經濟環境，顧及林口社宅店鋪穩定營運，並考量照顧居民生活，已於上月起議定店鋪減租50％，為期3個月，住戶確診者該月亦減收租金20％，如已按約訂租金繳納之租金一律抵繳次月租金。協助各界共體時艱。

內政部營建署表示，受到疫情影響而減少收入或無收入之弱勢族群，將會反應在今年度租金補貼對象中，受到疫情影響者如能取得相關機關之證明文件，營建署將從寬認定，納入評點加分採計，以利其優先獲得補貼。政府的紓困方案將就民眾生活的各個層面做整體考量，民間團體所提建議也會納入本部整體紓困措施參考，協助弱勢民眾度過難關。