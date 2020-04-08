上櫃公司華美電子董事長楊名衡，去年利用海外人頭公司與中國普天集團進行假交易，涉財報不實且掏空逾42億元。其另一家公司楊式科技公司名下的大安區豪宅「大安國硯」遭到法拍，於今日執行二輪四拍，因底價趨於行情價，吸引4人競標，最終標價已6666.9萬元拍出，換算得標單價不到90萬，相當划算。

根據台北地院法拍公告，楊名衡的大安區豪宅「大安國硯」，位於9樓戶，總面積79.21坪，去年10月執行一拍，底價1億1126萬元，每坪單價140.47萬元，因底價高於行情，直至今年執行二輪四拍，底價降至6411萬元，扣除2車位各400萬元，換算每坪單價約83.29萬元，

寬頻房訊發言人徐華辰表示，根據實價資料顯示，該社區「大安國硯」去年實價登錄成交兩戶，低樓層的7樓每坪約95萬元，而高樓層的13樓戶，每坪則成交110萬元，這次法拍的9樓戶，以每個車位400萬元計算，得標單價約87.5萬，近乎行情價9折，在價格上相當有吸引力。

楊名衡除了大安的豪宅遭到法拍之外，其位於士林區天母東路的「尊苑」1樓店面，也遭到法拍，拍賣原因為拍賣抵押物，總坪數101.34坪，二拍底價1億1244萬元，每坪底價106.59萬元，將於12月24日執行第二次拍賣。