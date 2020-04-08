LUNASOL水潤光粉底液7折限定組，價值4000元，特惠價2800元。（LUNASOL提供）

KANEBO緊緻撫紋組，優惠價5000元。（KANEBO提供）

ALLIE防曬水凝乳特別限定版價值2850元，特惠價1800元。（ALLIE提供）

東方美集團旗下7大佳麗寶Kanebo品牌KANEBO、DEW、ALLIE、BLANCHIR SUPERIOR、LUNASOL、COFFRET D’OR、suisai同步祭出超過30款精選母親節組合，也特別針對入門消費者祭出優惠組合，還有明星商品一次網羅的超值組，從保養到彩妝皆備。

身為日系代理商龍頭，東方美集團也特別為Kanebo打造電商平台，彙整線上、線下資源，讓消費者可以在防疫期間美麗不受限，Kanebo旗下「KANEBO」品牌主打「時間美容」概念，母親節檔期購買正貨就贈送萃齡系列化妝水、抗痕乳，彩妝則主打脣膏系列，購買指定品項買2送1。

日本超人氣的防曬系列ALLIE在專櫃推出「防曬水凝乳特別限定版」買兩支高效防曬水凝乳N 贈「正貨ALLIE EX UV高效防曬水凝乳，價格比在日本買還划算。

東方美旗下代理的RMK也為母親節帶來經典熱銷底妝、保養，底妝特惠組合特別推薦3款組合，囊括經典商品水凝美肌粉霜、水凝柔光粉霜；彩妝特惠組則主打絢彩眼影、經典輕潤口紅（潤彩）。