從妳開始懂得保養的重要性到現在，是否累積了不少不同訴求的保養品呢？每次保養時看著桌前的瓶瓶罐罐，總是苦惱著既不想給肌膚造成負擔，又希望可以全方位滿足需求，到底該怎麼做才能面面俱到呢？

對於保養品，人人都有一個都市傳說般的困擾，那就是：出門旅遊時到底該怎麼攜帶才輕便？一般購買保養品都以大瓶裝為主，外出旅行時如果全部帶著會導致行李太重，不帶又心裡不踏實，若要額外分裝成小瓶，又怕久久才使用一次，內容物接觸空氣太久會變質。

FORTE聽到了消費者的心聲，於2020年母親節檔期推出新品「經典逆齡黑松露面膜」，其主打3合1功能，完整包含保養三步驟：「化妝水、面膜、乳霜」，並提供All in One全方位保養，保濕、修護、緊實、美白、彈力、豐潤、明亮等多項訴求一次到位。此面膜為雙層拉提面膜，第一層為水針布層，可以有效飽水、親膚；第二層為彈性層，使面膜服貼，緊實，能有效對抗肌膚老化、增加彈性。

經典3效面膜組：買FORTE經典逆齡黑松露面膜5入組，贈送經典風華回齡精華液N 8ml，NT1,980元。（圖／品牌提供）

「經典逆齡黑松露面膜」對於外出旅遊真的是一大福音，一片面膜就可以搞定化妝水、安瓶精華及乳霜，省去保養品攜帶麻煩的困擾。現在母親節特價，再送經典風華回齡精華液N 8ml，趕緊趁這波優惠入手經典系列的新品面膜吧！

▍活動

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✔️獎品內容 ｜ FORTE經典逆齡黑松露面膜*1

✔️公佈時間 ｜ 2020/4/16

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