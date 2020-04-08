TOD’S集團捐500萬歐元抗疫 向醫務人員致敬 19:462020/04/08 中時 潘鈺楨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 義大利精品TOD’S集團Della Valle家族，向近日為對抗Covid-19（新型冠狀病毒）疫情而奉獻生命的醫務人員致敬，並捐助500萬歐元（約1.68億新台幣）。此項善款將提供義大利民防部（Protezione Civile）分配，感謝他們持續英勇抗擊疫情。 TOD’S集團為疫情捐助500萬歐元。（TOD’S提供） TOD’S集團為疫情捐助500萬歐元。（TOD’S提供） TOD’S集團為疫情捐助500萬歐元。（TOD’S提供） #TOD #集團 #500萬 #歐元 #醫務人員 也許您會感興趣 推薦閱讀 危機也是轉機 15處公有市場提報最高補助500萬元 11:112020/04/04 生活 疫情恐瓦解歐元區 04:092020/04/05 專題周報 改善市場設施 彰化補助500萬 04:102020/04/05 地方新聞 新冠肺炎肆虐包偉銘損5百萬 稱電鍋蒸口罩超時尚 17:102020/04/07 娛樂 新冠肺炎波及損失500萬 包偉銘創健身舞做防疫 04:102020/04/08 娛樂新聞 西安青島升等 陸特大城市擴至15個 02:432020/04/08 兩岸 劉至翰昔閃離「小林志玲」 前妻發文：謝謝你勾引我老公 10:442020/04/08 娛樂 劉至翰被爆債留500萬給前妻！本尊回應了：我負債近千萬！ 12:042020/04/08 娛樂 正修科大花500萬採購3紅外線熱像儀、3門框式溫度感測儀 13:152020/04/08 生活 歐元區擬端1.5兆歐元抗疫 沒共識被打槍 17:412020/04/08 財經 時尚熱門新聞 關係再親密也難以成為戀人的4組星座CP - 運勢 - 時尚 「本土劇林志玲」深U泳裝露深溝 「下面太緊」網放大：有黑邊 - 星光 - 時尚 茵茵3年前劈腿！穿蓬蓬裙「180度貼合頭部」不科學 - 星光 - 時尚 林明禎金髮深V露半球！防疫玩很大「皮膚潰爛」變吸血鬼 - 星光 - 時尚 Angelababy「下半身只穿內褲」辣照被挖！三角洲刺青若隱若現 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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