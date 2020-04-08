義大利精品TOD’S集團Della Valle家族，向近日為對抗Covid-19（新型冠狀病毒）疫情而奉獻生命的醫務人員致敬，並捐助500萬歐元（約1.68億新台幣）。此項善款將提供義大利民防部（Protezione Civile）分配，感謝他們持續英勇抗擊疫情。

TOD’S集團為疫情捐助500萬歐元。（TOD’S提供）

TOD’S集團為疫情捐助500萬歐元。（TOD’S提供）