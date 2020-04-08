先前於FENDI東京銀座G6精品店開設的客製化「Peekaboo Bar」，現在也登陸俄羅斯，消費者可以透過猶如咖啡店一般的獨特購物體驗，全方位訂製個人專屬的Mini Peekaboo包款。

FENDI專屬訂製的PEEKABOO BAR首度登陸俄羅斯，之後將有全球巡迴。（FENDI提供）

第一站自2月22日起，開設於莫斯科Stoleshnikov街的FENDI精品店內，接著從3月1日開始，在俄羅斯最大的百貨公司之一 -古姆國家百貨商場GUM開設Travelling Peekaboo Bar，最後一站則是從3月8日起在聖彼德堡的FENDI精品店內與消費者見面，並將開始全球巡迴。

Peekaboo Bar招牌為金色飾面的白色霓虹燈，四周包圍著嶄新標誌性的FENDI黃色流蘇裝飾，運用FENDI具有戲謔性的建築設計手法，重新演繹咖啡店的氛圍，內有一張長長的桌面及三張椅凳，消費者可以坐在椅子上欣賞各種Peekaboo包款訂製選項。

FENDI訂製的PEEKABOO包款，可拆卸手抦則有二十五種款式可供選擇。（FENDI提供）

FENDI招牌的Peekaboo在訂製化包款上以截然不同的方式組合特殊材料，消費者可以混搭Peekaboo包款的包身、手柄與肩帶三大元素。包身提供包括小牛皮和漆皮在內超過二十種材料。可拆卸手抦則有二十五種款式可供選擇，包括樹脂皮革和閃光飾面，加上七款肩帶，消費者可以徹底表達個人風格。Mini Peekaboo的Defender保護套提供獨特的緞面與大膽的顏色選擇，可以加上個人選擇的首字母縮寫，呈現特殊奢華感。Peekaboo Bar有望在今年六月抵台。