CHAUMET珠寶為了歡慶品牌創立240周年，在今年二月於巴黎芳登總店重新開幕時發表的年度珠寶新品，即起至5月12日正式登台。上百件總價逾6億5000萬的珠寶當中，最受矚目的莫過於Tresors d’Ailleurs系列雞尾酒戒，其中一款以乾隆皇帝為名的QIANLONG」戒和皇后魏瓔珞為名的「LADY WEI」戒，讓人懷疑CHAUMET設計團隊也看過熱門陸劇《延禧攻略》，才有了創作靈感。

CHAUMET為慶祝總店重新開幕，推出Tresors d’Ailleurs魏瓔珞「LADY WEI」雞尾酒戒，主石為8.7克拉紅碧璽，約750萬。（CHAUMET 提供）

CHAUMET Tresors d’Ailleurs乾隆「QIANLONG」雞尾酒戒，主石為9.58克拉紫色坦桑石，約550萬元。（CHAUMET提供）

CHAUMET逾六億珠寶登台，台灣是海外唯一一場珠寶展，嬌寵台灣VIP。（粘耿豪攝）

今年二月CHAUMET在巴黎發表年度珠寶新品，台灣VIP因冠肺炎疫情延燒無法前往巴黎鑑賞，但對珠寶新品有著高度興趣，為此CHAUMET特地將該批珠寶運抵台灣展出，台灣場成為CHAUMET海外唯一一場珠寶展，嬌寵台灣VIP。

CHAUMET Tresors d’Ailleurs中東風格SHEHERAZADE雞尾酒戒，鑲嵌祖母綠，主石為孔雀石，約350萬元。（CHAUMET提供）

來台的珠寶作品當中，最貴的是一件Soir de Fete紅寶石項鍊，總共有15顆總重31.4克拉的莫三比克紅寶石，要價逾8500萬元。此外以緞帶為靈感創作的INSOLENCE系列珠寶，以剛硬的白金、玫瑰金勾勒詮釋纏繞交疊的柔軟緞帶，剛與柔的對比反差，更能突顯CHAUMET精緻工藝與美學品味。

CHAUMET珠寶展中售價最高的Soir de Fete紅寶石項鍊，約8500萬元。（CHAUMET提供）

不過最令人讚嘆的，仍是CHAUMET為慶祝240周年發表的Tresors d’Ailleurs雞尾酒戒，分別從中國、日本、中東和巴黎的建築風格擷取創作靈感，總共有16只，其中有3只已在巴黎售出，來台的13只雞尾酒戒當中，乾隆「QIANLONG」戒的外觀源自頤和園的宮殿建築，而魏瓔珞「LADY WEI」戒的外型源自後宮庭園的景緻，兩相呼應，更添情趣。

CHAUMET以鍛帶為靈感設計的INSOLENCE項鍊，約900萬元。（CHAUMET提供）

CHAUMET Tresors d’Ailleurs巴黎歌劇院ISADORA雞尾酒戒，主石為6.51克拉藍寶石，1200萬元。（CHAUMET提供）

CHAUMET Tresors d’Ailleurs巴黎大皇宮ORIANE雞尾酒戒，屋頂可掀開放置香膏，主石為2克拉鑽石，約1200萬元。（CHAUMET提供）