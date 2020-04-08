CHAUMET珠寶為了歡慶品牌創立240周年，在今年二月於巴黎芳登總店重新開幕時發表的年度珠寶新品，即起至5月12日正式登台。上百件總價逾6億5000萬的珠寶當中，最受矚目的莫過於Tresors d’Ailleurs系列雞尾酒戒，其中一款以乾隆皇帝為名的QIANLONG」戒和皇后魏瓔珞為名的「LADY WEI」戒，讓人懷疑CHAUMET設計團隊也看過熱門陸劇《延禧攻略》，才有了創作靈感。
今年二月CHAUMET在巴黎發表年度珠寶新品，台灣VIP因冠肺炎疫情延燒無法前往巴黎鑑賞，但對珠寶新品有著高度興趣，為此CHAUMET特地將該批珠寶運抵台灣展出，台灣場成為CHAUMET海外唯一一場珠寶展，嬌寵台灣VIP。
來台的珠寶作品當中，最貴的是一件Soir de Fete紅寶石項鍊，總共有15顆總重31.4克拉的莫三比克紅寶石，要價逾8500萬元。此外以緞帶為靈感創作的INSOLENCE系列珠寶，以剛硬的白金、玫瑰金勾勒詮釋纏繞交疊的柔軟緞帶，剛與柔的對比反差，更能突顯CHAUMET精緻工藝與美學品味。
不過最令人讚嘆的，仍是CHAUMET為慶祝240周年發表的Tresors d’Ailleurs雞尾酒戒，分別從中國、日本、中東和巴黎的建築風格擷取創作靈感，總共有16只，其中有3只已在巴黎售出，來台的13只雞尾酒戒當中，乾隆「QIANLONG」戒的外觀源自頤和園的宮殿建築，而魏瓔珞「LADY WEI」戒的外型源自後宮庭園的景緻，兩相呼應，更添情趣。
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