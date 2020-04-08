近日因新冠肺炎的影響，不少企業、學校都進行了遠距工作及教學，就連親朋好友間因需要減少社交活動以降低感染風險，因此不少視訊軟件都能讓我們保持日常的工作學習及社交生活，不過最近流行的視訊會議軟體Zoom就被爆出資安漏洞之嫌，因此此次將介紹其他能夠簡單使用的視訊軟體，以最簡單的方法，來與日常伙伴維持社交活動。

而目前被爆出有安全疑慮的Zoom，有網路安全機構就於暗網上發現，有300多個Zoom的帳號個資已被盜取轉賣，而大陸創辦人袁征也已出面道歉，不過此次被盜者大都為個人戶，難免會讓不少民眾擔心，個資會被用在不法行為上，因此民眾在使用任何網路軟體時也需要當心，不要點開任何不明連結，不要在聊天上提到任何密碼等個資，都是保護自己的方法。

LINE的視訊通話現新加入了支援一鍵模糊背景，以方便在家工作時不用曝露背景，更能套用濾鏡。（LINE Blog）

LINE

台灣人最常用的通訊軟體當然就是LINE，而其就在近日接連因應新冠肺炎的影響，特地在LINE電腦版上再作全新功能升級，其視訊通話現新加入了支援一鍵模糊背景，以方便在家工作時不用曝露背景，更能套用濾鏡，與親友互動時就更有趣，而且更能在視訊通話時分享螢幕畫面，目前視訊功能最多可以支援200人，使用電腦版的話即可自行調整畫面，對於本來就使用LINE的民眾來說，可是最方便的選擇之一。

Google Hangouts Meet可容納每次最多250名人員參與會議、最多10萬觀眾的直播。（Google Play）

Google Hangouts Meet

由數最多人使用的平台之一，當然就是非Google莫屬，其推出的Google Hangouts Meet視訊會議軟體，最基本的服務即能支援最多百人的會議，在G Suite Enterprise和G Suite Enterprise教育版中更能最高至250人，更可錄製內容，而且也能在會議中啟用協作文件或畫板，同時還能在不同的裝置上使用，只要點入連結即能加入，就算人在外無網路時，其也會為每場會議產生1組電話號碼，只要撥打電話也能輕鬆開會。

Microsoft Teams可讓10人、甚班萬人團隊，都可以集中一起進行會議，更能在不同的裝置上隨時隨地使用。（Microsoft官方網站）

Microsoft Teams

由微軟打造的Microsoft Teams同樣也是公司常用的視訊會議軟體之一，只要按下按鈕即可從群組聊天轉至視訊會議，不管是10人或萬人的團隊也可以輕鬆集中在行動裝置前進行會議，而且也能即時存取、共用和編輯Word文件、PowerPoint和Excel檔案，而且近日微軟也重新強調系統的資安保護，像擁有點對點加密與保護機制、強制性整合AD系統等，同樣都是有安全認證的軟體。

WhatsApp同時可支援4位成員一起進行視訊通話，方便小組討論或朋友間的聯繫。（WhatsApp官方網站）

WhatsApp

說到小型會議，或與親友間互動最佳的視訊會議軟體，當然就是以最簡單的行動通訊軟體進行最佳，像WhatsApp就與LINE一樣，同樣可進行文字訊息聊天，也能支援最多4位成員同時進行視訊會議，而且對話內容都有作點對點加密，適合重視隱私的使用者。

WaCare首推遠距醫療服務，目前已累積超過300位醫療專家入駐。（WaCare提供）

WaCare我的健康社群平台上，會提供完整醫療專家資訊，再經由數據分析向民眾推薦適合諮詢的醫療人員。（WaCare提供）

WaCare遠距健康

現因新冠肺炎的緣故，讓不少民眾生病也害怕進入醫院、診所等地方，而WaCare為國內首創的遠距健康平台，正好在這時間用得上，其首推遠距醫療金三角，包括線上衛教課程、遠距健康諮詢、雲端醫病關係管理，目前已累積了超過300位醫療專家加入團隊，軟體更能夠存取健保資料庫，針對民眾就醫狀況以提供檢驗數據、病歷與用藥紀錄等80多種不同的健康指標，同時能連接多樣的AIoT裝置，以觀察使用者的健康，而未來更期待落實居家醫療諮詢的應用場景。