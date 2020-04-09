以下三個星座男在戀愛中打死不會主動，就算喜歡對方也因為害怕被拒絕很丟臉而不敢告白！

▍第三名：天秤男

天秤男一旦發現異性喜歡上自己時，他就會慌了手腳，除非對方能夠給他足夠的安全感以及採取自然的方式接近他，否則天秤男會採取閃避到底的方式，但最主要還是因為他害怕負責任。

▍第二名：巨蟹男

巨蟹男在感情方面顧慮太多，所以很難輕易踏出一步，即使跟對方已經有少許接觸，悲觀的巨蟹男仍認為，得到就表示會失去，因此害怕受傷的他，對於跨出第一步絕對會考慮非長久。

▍第一名：金牛男

金牛男個性害羞，會趁對方不注意的時候偷偷注視，可是一旦對方看他時，他又會移開目光，因為金牛男非常怕丟臉，擔心告白後會被拒絕，因此無論如何他都要等對方先主動釋放善意。

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