因《延禧攻略》爆紅的吳謹言常在小紅書分享自己的生活、保養、美妝愛用品，目前也累積了89萬粉絲，最近還曬出自創「櫻花妝」，連泡泡眼都適合，眼神變得更深邃！

吳謹言在小紅書分享熱愛的妝容，她運用香緹卡飛行寶石四色眼彩盤#月光寒打造日常眼妝，層次感十足的冷色系四色眼影，即使是內雙、泡泡眼也不用擔心，眼尾的部分以冷冽粉紫色眼影做眼型的勾勒，不僅能消除眼睛的浮腫創造深邃感，輕鬆就能堆疊出具層次感、宛如粉嫩櫻花的絕美眼妝，無時無刻都電力十足，擺脫無神泡泡眼。

香緹卡飛行寶石四色眼彩盤#月光寒。（圖／品牌提供）

唇彩部分使用美妝控們都知道的歐美彩妝品牌Urban Decay的鏡面唇釉#Stacked，吳謹言分享這款唇釉剛上嘴的時候他一度以為賣家寄錯色號，因為顏色實在太粉了！不過唇彩在嘴唇上很快的變成襯膚色的水紅色，成膜速度很快，是接近染唇液的質地，不黏而且很水潤又持久，因此非常推薦大家入手。

Urban Decay鏡面唇釉。（圖／品牌官網）

「櫻花妝」發佈後立刻吸引上百網友朝聖留言，紛紛表示「太好看了」、「被種草眼影盤」、「這個眼睛也太好看了吧」讓不少人立刻對這兩樣彩妝品燒到。