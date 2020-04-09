女星隋棠和老公Tony育有3個孩子Max、Lucy、Olie，婚後把生活重心放在家庭和經營服裝品牌，鮮少出現在螢光幕前。近日，她穿著白色透膚睡衣的照片，被放在服裝品牌官方社群平台，一雙美腿修長又筆直，再度辣翻網友的眼睛。

隋棠結婚後把事業重心轉往服裝品牌，除了親自嚴選布料、版型等，也擔任自家服飾品牌的模特兒，她身穿白色的微透膚蕾絲睡衣套裝，坐在民宿閣樓的窗台，看著窗外微雨的景色，一雙筆直長腿穠纖合度、線條相當優美，不管是放在窗台上，或是隨興地踩在地板上，都非常吸睛，引起網友讚嘆：「天啊美呆了」、「散發出超級性感女人味」、「正常人腿應該沒辦法著地呀」、「仙女」。

事實上，隋棠雖然天生擁有不易胖的名模體質，私底下仍積極運動、管控吃進去的食物，像是她受到老公影響，不碰麵包、白米飯等精緻澱粉，只吃糙米，飲食盡量清淡，每個禮拜還會去健身房運動3-4天，一次至少1.5個小時，有氧和重訓都會做，結束後會做瑜伽伸展，讓身材曲線更優美。

在 Instagram 查看這則貼文 隋棠 Sui Tang（@suitangtang）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 4 日 上午 9:39 張貼

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